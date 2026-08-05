Το «ευχαριστώ» του Γιάννη Δραγασάκη στους γιατρούς μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο

Ο Γιάννης Δραγασάκης αποκάλυψε ότι το προηγούμενο διάστημα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

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Με ανάρτησή του, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια το νοσοκομείο και ιδιαίτερα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα και τη στήριξη που του προσέφεραν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

«Με την έξοδό μου από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, η αφοσίωση στο λειτούργημά τους, αλλά και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή, μου έδωσαν δύναμη και ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο.

Τους ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρουν καθημερινά στους ασθενείς, υπηρετώντας με συνέπεια και αυταπάρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας. Τους εύχομαι υγεία και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελούν», ανέφερε στην ανάρτησή του.