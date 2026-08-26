Μαρινάκης από τη Θεσσαλονίκη: Η διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει – Τι είπε για τεκμήρια και τα μέτρα της ΔΕΘ

Η πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επανέρχεται για τη νέα πολιτική σεζόν από τη Θεσσαλονίκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει μήνυμα στην Τουρκία ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει.

«Η απάντηση είναι σαφής: οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι σαφής για την πόντιση του καλωδίου. Κύπρος, Γαλλία και Ελλάδα έχουν εκπεφρασμένη βούληση να προχωρήσει το έργο. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

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Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το θέμα του Μετρό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα. Για πολλές δεκαετίες οι πολίτες είχαν χορτάσει από μεγάλα λόγια. Έβλεπαν εγκαίνια με μουσαμάδες πριν από λιγότερο από μια δεκαετία. Είναι μια εποχή λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων».

Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το θέμα της κατάργησης των τεκμηρίων και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Όταν θέλεις να κάνεις σοβαρή αντιπολίτευση δεν κάνεις α λα καρτ παράθεση πεπραγμένων για την φορολογία. Αν θέλει να θυμηθεί τους φόρους των ελεύθερων επαγγελματιών η αντιπολίτευση να μην μένει μόνο στα τεκμήρια αλλά και στον φόρο εισοδήματος που από το 29% έχει πάει το πολύ στο 20%, η προκαταβολή φόρου από το 100% πήγε στο 50% ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος και μια σειρά άλλους φορολογικούς συντελεστές όπως ο ΕΝΦΙΑ που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εχουν μεσολαβήσει σημαντικά δεδομένα καθώς το τεκμήριο είχε μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα το κράτος να εισπράττει 2 δις επιπλέον από χρήματα που ήταν «μαύρα». Περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Να μην βιάζονται κάποιοι. Όσο εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα τόσο παρέλκει το τεκμήριο με φράση κλειδί την συνέπεια. Ο πρωθυπουργός, είπε ακόμα δεν είναι δογματικός και το έχει αποδείξει στην πράξη.

Για την κριτική της αντιπολίτευσης για τα μέτρα της ΔΕΘ:

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«Το κόστος έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο. Έχει πει ο κ. Πιερρακάκης ότι θα είναι άνω του 1 δις. Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα περιγράψει την δημοσιονομική πολιτική και πέραν του 2027. Αυτοί που λένε ψίχουλα τα μέτρα όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα μιλούν για υπερφορολόγηση και καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παροχές. Φέτος θα δούμε την συνέχεια όσον αφορά στα μέτρα με την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης και των οικογενειών».

Μίλησε επίσης για ψέματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

«Πρώτο ψέμα από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μέρος των χρημάτων σε παροχές. Αυτό δεν ισχύει. Αποπληρώνουμε μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας και δεν υπολογίζονται άρα σε οροφές δαπανών και αν το κάνει θα τις ξεπεράσει», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεύτερο ψέμα ότι μας κοστίζει παραπάνω. Κάθε χρόνο το κράτος εξοικονομεί 370 εκατομμύρια ευρώ. Το πιο σημαντικό είναι η αξιοπιστία της χώρας. Έχουν αυξηθεί 95% οι επενδύσεις στην Ελλάδα με το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη να είναι 5%. Και βεβαίως 600.000 νέες θέσεις εργασίας».

Κατέληξε λέγοντας ότι: «Η Ελλάδα έμαθε να ζει δανειζόμενη από τα παιδιά που γεννιούνται και δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να το αλλάξει αυτό».

Εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν καθιερώνει τον όρο «γυναικοκτονία».

«Μόνο το 2025 η ΕΛΑΣ διαχειρίστηκε σχεδόν 29.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μέχρι τώρα είναι σχεδόν 13.000. Υπάρχει το panic button που έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 20 ξενώνες κακοποιημένων γυναικών.

Όλα αυτά δεν υπήρχαν έως το 2019 και υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Κάπου πρέπει αν υπάρχει όριο στο θράσος και την τσίπα. Απευθύνομαι στα μέλη του κόμματος του κ. Τσίπρα και ειδικά στις γυναίκες. Ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός το πλαίσιο ποινής για την ανθρωποκτονία από ισόβια το πήγε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια κάθειρξη. Στον ομαδικό βιασμό το ανώτατο όριο μειώθηκε από τα 20 σε 15. Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛΑΣ με όσα είχε κάνει ο πρόεδρός τους; Αν ναι, δεν δικαιούνται δια να ομιλούν».

Δείτε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

«Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία», είπε.

Πρόσθεσε ότι: «Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της κατάργησης των περικοπών στις συντάξεις χηρείας. «Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά».

Για την απόκτηση των δυο φρεγατών FREMM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από την χώρα μας δύο φρεγατών FREMM.

«Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δυναμική. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Belharra θα δημιουργήσει ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Για το θέμα της μείωσης των τιμών ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Είπε επίσης ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων. Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από ένα κυρίως αποκαταστατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα σύστημα που συνδυάζει τον αποκαταστατικό με τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της κρατικής αρωγής, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, τις διαλειτουργικότητες της Δημόσιας Διοίκησης και σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου.

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση:

1. στεγαστικής αρωγής,

2. πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής,

3. προσωρινής στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης,

4. εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων,

5. ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών και την κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής.

• Πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του «e-Άδειες».

• Διαφάνεια και λογοδοσία.

• Ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις.

• Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας..

• Σύγχρονη διαχείριση των οικίσκων.

• Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καθώς και εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός μιλήσει στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα.