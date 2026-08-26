Ο ΣΥΡΙΖΑ από την ανασυγκρότηση στην πολιτική αντεπίθεση – ΔΕΘ, ψηφοδέλτια, συνεργασίες στην πρώτη γραμμή

Σε πλήρη πολιτική, προγραμματική και οργανωτική κινητοποίηση θέτει τις δυνάμεις του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την Πολιτική Γραμματεία να σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της ανασυγκρότησης σε εκείνη της πολιτικής αντεπίθεσης. Πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου το κόμμα επιδιώκει να εμφανιστεί με ολοκληρωμένη, κοστολογημένη πρόταση, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η εκλογική προετοιμασία και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη 25 Αυγούστου είχε χαρακτήρα απολογισμού αλλά, κυρίως, σχεδιασμού της επόμενης ημέρας. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις, η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου, η οργανωτική κατάσταση του κόμματος και ο σχεδιασμός έως τη ΔΕΘ.

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Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Ευρωομάδας, ενώ η νέα ηγεσία του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς παρουσίασε τον σχεδιασμό της για την ενίσχυση της προγραμματικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης του κόμματος.

Μήνυμα «αντοχής» μετά την εσωκομματική κρίση

Η βασική πολιτική εκτίμηση της Κουμουνδούρου είναι ότι ο τελευταίος μήνας λειτούργησε ως δοκιμασία αντοχής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγεσία επιχειρεί να εκπέμψει το μήνυμα ότι, παρά τις αποχωρήσεις και την εσωκομματική αναταραχή, το κόμμα διατηρεί οργανωτικές δομές, κοινωνικές αναφορές και προγραμματικό απόθεμα.

«Ακυρώσαμε την εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση και χωρίς δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αποτίμηση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία θεωρεί ότι το κόμμα έχει αρχίσει να επανέρχεται στη δημόσια πολιτική συζήτηση με δικές του πρωτοβουλίες.

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Στο πλαίσιο αυτό, στην Κουμουνδούρου καταγράφουν ως βασικά πεδία παρέμβασης την ενέργεια, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος, την ανώτατη εκπαίδευση και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρόταση για επαναφορά της ΔΕΗ υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο, η οποία συνδέεται πολιτικά με την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας. Αντίστοιχα, στο στεγαστικό ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ενώ δηλώνει ότι έχει έτοιμη την πρότασή του για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Η αντιπαράθεση για τα 13 δισ. ευρώ

Ένα από τα ζητήματα στα οποία η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση αφορά την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ δημόσιου χρέους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το δίλημμα εάν οι διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώρας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη εξόφληση φθηνού χρέους ή να κατευθυνθούν στη δημιουργία «κοινωνικού και παραγωγικού κεφαλαίου», με έμφαση στη στέγη, στις δημόσιες υποδομές και στην οικονομική θωράκιση της χώρας.

Στην Πολιτική Γραμματεία έγινε επίσης αποτίμηση των παρεμβάσεων του κόμματος για την ακρίβεια, τις αλλαγές στους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, την πολιτική προστασία και τις πυρκαγιές, τα ελληνοτουρκικά, τις διεθνείς εξελίξεις, το ακτοπλοϊκό, καθώς και τα ζητήματα δημοκρατίας, θεσμών και διαφάνειας.

Σε εκλογική ετοιμότητα – Ξεκίνησε η διαδικασία για τα ψηφοδέλτια

Το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού αφορά την οργανωτική και εκλογική προετοιμασία. Η Κουμουνδούρου θέλει το κόμμα να βρίσκεται σε αυξημένο βαθμό εκλογικής ετοιμότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου των εθνικών εκλογών.

Ήδη έχει αναδιοργανωθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα, έχουν συγκροτηθεί τα Περιφερειακά Όργανα και έχει ενεργοποιηθεί το δίκτυο Περιφερειακών και Οργανωτικών Υπευθύνων.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων, με τις Νομαρχιακές Επιτροπές να καταθέτουν προτάσεις υποψηφίων. Η Πολιτική Γραμματεία έδωσε εντολή στην Εκλογική Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία έως την επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη στην προεδρία και τον Παναγιώτη Κορμά στη θέση του διευθυντή. Στόχος είναι το Ινστιτούτο να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο στην παραγωγή πολιτικής, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη σύνδεση του κόμματος με την επιστημονική κοινότητα.

Παράλληλα, ανασυγκροτείται η «Αλληλεγγύη για Όλους», με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας και των δικτύων αλληλεγγύης.

Σκληρή γραμμή για τις έδρες των βουλευτών που αποχώρησαν

Η Πολιτική Γραμματεία επανέλαβε, πάντως, σε υψηλούς τόνους τη θέση της για τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εκ νέου να παραδώσουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες.

Η θέση της Κουμουνδούρου είναι ότι η πολιτική διαφοροποίηση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα, ωστόσο οι συγκεκριμένοι βουλευτές εξελέγησαν μέσω των ψηφοδελτίων και των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες.

Μάλιστα, η ηγεσία συνδέει την παραμονή τους στη Βουλή με τη συζήτηση περί απόπειρας αποδυνάμωσης της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος. Την ίδια στιγμή, επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους σε επίπεδο προσωπικών συγκρούσεων, διαμηνύοντας ότι η απάντηση στις αποχωρήσεις θα δοθεί «με πολιτική, πρόγραμμα και κοινωνική παρουσία».

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΘ

Πρώτος μεγάλος πολιτικός σταθμός της νέας περιόδου είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να παρουσιάσει σταδιακά τις βασικές ενότητες του προγράμματός του.

Στην προγραμματική ατζέντα περιλαμβάνονται η ακρίβεια και το πραγματικό εισόδημα, η δημόσια ΔΕΗ, η στεγαστική πολιτική, το ιδιωτικό χρέος, η φορολογία και η εργασία, καθώς και το κοινωνικό κράτος, η υγεία, η παιδεία, η παραγωγική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημοκρατία και οι θεσμοί.

Η επιδίωξη της Κουμουνδούρου είναι στη Θεσσαλονίκη να μην παρουσιαστεί απλώς ένα πακέτο πολιτικών εξαγγελιών, αλλά ένα συνολικό εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο, με συγκεκριμένη κοστολόγηση και απαντήσεις ως προς την εφαρμογή και τη χρηματοδότησή του.

Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει μαζική συμμετοχή στην προγραμματισμένη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να συνδυάσει την προγραμματική παρουσία με την κινητοποίηση των οργανωμένων δυνάμεων του κόμματος.

Ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες, χωρίς «αναμονή»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στις συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει διαθέσιμος να συζητήσει με δυνάμεις που μπορούν να συμβάλουν, όπως αναφέρει, στην «αντεπίθεση της σύγχρονης Αριστεράς».

Η συζήτηση, σύμφωνα με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, μπορεί να γίνει πάνω σε συγκεκριμένες κοινές δεσμεύσεις για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα δημόσια αγαθά και την εξωτερική πολιτική.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Κουμουνδούρου θέλει να καταστήσει σαφές ότι ο δικός της σχεδιασμός δεν θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων. «Δεν περιμένουμε τις αποφάσεις άλλων», είναι το μήνυμα, με το κόμμα να επιταχύνει αυτοτελώς την πολιτική, προγραμματική, οργανωτική και εκλογική προετοιμασία του.

Από την άμυνα στην «αντεπίθεση»

Στην πραγματικότητα, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας επιχειρεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή φάσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη διαχείριση της εσωκομματικής κρίσης και των αποχωρήσεων, στην προσπάθεια ανάκτησης πολιτικής πρωτοβουλίας.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο η οργανωτική ανασυγκρότηση μπορεί να μεταφραστεί σε κοινωνική και εκλογική δυναμική. Η ηγεσία, πάντως, θέτει ως άμεσους στόχους την επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων, την ενεργοποίηση των οργανώσεων και την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγραμματικού πλαισίου στη ΔΕΘ.

Το μήνυμα με το οποίο ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της Πολιτικής Γραμματείας είναι σαφώς πολιτικό και εκλογικό: ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει πλέον όχι απλώς να αποδείξει ότι παραμένει όρθιος μετά την περίοδο των αναταράξεων, αλλά να διεκδικήσει εκ νέου ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών και στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.