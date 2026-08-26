Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χηρείας σε 8.500 δικαιούχους

Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χηρείας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook, το πρωί της Τετάρτης (26.8.26).

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

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Επίσης στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά «ούτε ένα ευρώ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει ότι 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, οι οποίες και θα διατηρηθούν κανονικά.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

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Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!