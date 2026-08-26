«Σφήνα» Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη: «Η χώρα δεν χρειάζεται κατεψυγμένο διπολισμό»

«Σφήνα» στο ΠΑΣΟΚ θέλει να μπει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό πιστεύουν στην Χαριλάου Τρικούπη λίγο μετά την ανακοίνωση της …διπλής μετάβασης του πρώην πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του για την οικονομία και να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, λίγο πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την 3η Σεπτέμβρη, την πρώτη και λίγο πριν από την παρουσία εκείνου στη ΔΕΘ τη δεύτερη φορά αντίστοιχα.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να αποτελέσει εκείνος τον «άλλο πόλο» στο δίπολο με την κυβέρνηση, κάτι που επουδενί δεν προτίθενται να επιτρέψουν. «Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, σε μία άποψη που εκφράζει απόλυτα την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, όπου και εκτιμάται ότι «Τσίπρας και Μητσοτάκης συμπεριφέρονται στη λογική ‘το ένα χέρι νίβει το άλλο’».

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Στην πραγματικότητα, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτό και τα κυβερνητικά στελέχη, το ένα μετά το άλλο επιχαίρουν για την ολική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό «παιχνίδι». Όσο για τα περί … «παλιόπαιδου», κάνουν λόγο για μία «επίπλαστη αντιπαράθεση» με τη ΝΔ, αφού στην πραγματικότητα ανεβαίνοντας λίγο πριν από τον πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για όλα, φτιάχνοντας ένα φανταστικό …τερέν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να απαντήσει στα πάντα. Εκείνος πάλι, θεωρούν ότι επειδή δεν φαίνεται να λαμβάνει θετική ψήφο, γυρνά την κουβέντα στο …σκιάχτρο των κυβερνητικών άλλοτε πολιτικών του Αλέξη Τσίπρα, για να υποστηρίξει ότι στην κάλπη, οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν με γνώμονα «το μη χείρον, βέλτιστον».

Στην πραγματικότητα, αποδίδουν στον πρωθυπουργό ότι «σερβίρει έναν παλιό, κατεψυγμένο πολιτικό διπολισμό από τη μνημονιακή περίοδο, βαθιά ανεπίκαιρο και εμφυλιοπολεμικό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συσπειρώσει ένα ακροατήριο που διαφορετικά θα είχε φύγει». Κάποιοι δε, πάνε ένα βήμα παραπέρα, για να υποστηρίξουν ότι στο κυβερνητικό πεδίο, αν δεν υπήρχε ο κ.Τσίπρας, θα τον είχαν …εφεύρει.

Από την κριτική τους πάντως, δεν ξεφεύγει ούτε ο πρώην πρωθυπουργός, στον οποίο καταλογίζουν ότι ξέρει καλά πως αν χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάμε σε μία νέα γενιά πολιτικών, στην οποία ο ίδιος θα είναι επίσης …παρωχημένος. Και ως εκ τούτου, προτιμά να έχει απέναντί του τον νυν πρωθυπουργό για να επικαλείται το επιχείρημα ότι πρόκειται περί του …διαχρονικού του αντιπάλου, κάτι που πάντως, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως σίγουρα δεν εξυπηρετεί την χώρα.

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Έχει ανάγκη από την αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας του ΠΑΣΟΚ», λένε, επιλέγοντας να γυρνούν την κουβέντα στο πρόγραμμα και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ που είναι αντιπαραθετικές προς τη ΝΔ και όχι … ‘ολίγον από ΝΔ’, όπως υποστηρίζουν ότι θυμίζουν πολλές από τις θέσεις της ΕΛΑΣ, όπως για παράδειγμα αυτές γύρω από τα κόκκινα δάνεια, τις συντάξεις και την εξωτερική πολιτική. Και όλα αυτά, ενώ, αν επιβεβαιωθούν τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας χωρίζουν ακόμα πολλοί μήνες από τις εθνικές κάλπες.