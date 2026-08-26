Πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής – «Σιδεροκέφαλη» της ευχήθηκε η Ρένα Δούρου

«Η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά» δήλωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Η Έλενα Ακρίτα με τη Ρένα Δούρου
Η Έλενα Ακρίτα με τη Ρένα Δούρου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επέλεξε την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ, σήμερα Τετάρτη (26.8.26).

Σε δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη μαχητική κοινοβουλευτική παρουσία της Έλενας Ακρίτα, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με συμπεριφορές που πλήττουν το κύρος του κοινοβουλευτικού έργου.

«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Ρένα Δούρου συνέδεσε παράλληλα την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα με την ανάγκη προάσπισης της θεσμικής λειτουργίας της Βουλής, σημειώνοντας ότι υπάρχει η πεποίθηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά από τη θέση της Αντιπροέδρου.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», τόνισε.

Η δήλωση της Ρένας Δούρου ολοκληρώθηκε με την ευχή «Έλενα, σιδεροκέφαλη!», επισφραγίζοντας την πολιτική στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην επιλογή της.

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