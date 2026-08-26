Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής – «Σιδεροκέφαλη» της ευχήθηκε η Ρένα Δούρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επέλεξε την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ, σήμερα Τετάρτη (26.8.26).

Σε δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη μαχητική κοινοβουλευτική παρουσία της Έλενας Ακρίτα, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με συμπεριφορές που πλήττουν το κύρος του κοινοβουλευτικού έργου.

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«Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η Ρένα Δούρου συνέδεσε παράλληλα την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα με την ανάγκη προάσπισης της θεσμικής λειτουργίας της Βουλής, σημειώνοντας ότι υπάρχει η πεποίθηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά από τη θέση της Αντιπροέδρου.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», τόνισε.

Η δήλωση της Ρένας Δούρου ολοκληρώθηκε με την ευχή «Έλενα, σιδεροκέφαλη!», επισφραγίζοντας την πολιτική στήριξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην επιλογή της.