Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Μαρινάκης: Αυτά που ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα

«Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει και τα έχει προχωρήσει αυτά που ζητάει η Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες. «Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν  το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα», ήταν τα λόγια του.

Σχετικά με τον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη.  Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και το θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη».

Όπως είπε, αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Μάλιστα σημείωσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους».

Στην συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πέθαναν από το άγχος τους»
Στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και το όνομα του πρώτου πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος υπηρέτησε από το 1999 έως το 2002, αλλά έχει φύγει από τη ζωή το 2016
Ο Θόδωρος Καράογλου
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώτη γνωριμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η εκτίμηση για το ζεύγους Κυριακού
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο πρωθυπουργός συναντήθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
Ο Θοδωρής Κυριακού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 7
Ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη: Οι απόψεις και οι αγωνίες δεν είναι αμφισβήτηση του αρχηγού
Ο Παύλος Γερουλάνος διέψευσε ότι το θέμα είναι μόνο προσωπικό, τονίζοντας πως χρειάζεται μια ηγετική ομάδα που θα πείθει ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να γίνει πράξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Γερουλάνο
Η κυβέρνηση ανησυχεί για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλα επιμένει ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια για την εκταφή
Το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θέλει να έρθει σε «μετωπική σύγκρουση» με τους συγγενείς των θυμάτων, που ψάχνουν το δίκιο τους, και γνωρίζει πολύ καλά, από την εποχή των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό κόστος
Ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι 5
Newsit logo
Newsit logo