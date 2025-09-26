Μαρινάκης: Αυτά που ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει και τα έχει προχωρήσει αυτά που ζητάει η Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες. «Δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα», ήταν τα λόγια του.

Σχετικά με τον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και το θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη».

Όπως είπε, αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Μάλιστα σημείωσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους».

Στην συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο της.