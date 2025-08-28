Μαρινάκης για ΔΕΘ: Να περιμένουμε φοροελαφρύνσεις – Όποιος τάζει 13ο μισθό λέει ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι άλλο

«Να αναμένουμε φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ αλλά το ποιες θα είναι θα αποφασιστεί από τον πρωθυπουργό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και επισήμανε ότι οι πιο ασφαλείς μειώσεις φόρων είναι οι μειώσεις των άμεσων φόρων.

Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την περίπτωση επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο είπε ότι το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα λεφτά να δώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ, και υπάρχουν οροφές δαπανών από τις οποίες το κράτος απαγορεύεται. Είπε ότι κανείς δεν είναι αντίθετος στο να δοθεί ο 13ο μισθός, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχουν περιθώρια να δοθούν σε άλλες τάξεις εργαζόμενων που έχουν ανάγκη στήριξης. Όποιος προτείνει να δοθεί σήμερα ο 13ος μισθός είπε ο κ. Μαρινάκης που το κόστος αγγίζει τα 1,4 δισ. λέει έμμεσα ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι άλλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη που αμφισβήτησε το ύψος του κόστους, είπε ότι τα στοιχεία του ΓΛΚ και του ΥπΟικ λένε ότι το κόστος και για τους δυο μισθούς (13ο και 14ο) είναι 2,7 δισ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι η μεθοδολογία που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν το μεικτό κόστος ισχύει από το 2016. Ο στόχος πρωτογενών δαπανών -είπε- λαμβάνει υπόψη του τη συνολική δαπάνη της κυβέρνησης δηλαδή το μεικτό κόστος. «Η Ευρώπη μας λέει ότι αν θέλουμε να πάρουμε ένα μέτρο δεν πρέπει να ξεπεράσουμε μια οροφή δαπανών και το κόστος υπολογίζεται με το μεικτό κόστος» είπε και σημείωσε ότι υπάρχουν έσοδα επειδή μεταξύ άλλων «δημιουργήσαμε 500 χιλ. θέσεις εργασίας και καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή».

Σχολιάζοντας την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είπε ότι «δεν κάνει πράξη αυτό υπό είχε υποσχεθεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση» και το κατηγόρησε ότι προβαίνει σε «λαθροχειρίες» αναφορικά με την οικονομία, με στόχο «να κοροϊδέψει τον κόσμο». Σημείωσε ότι το ΑΕΠ βγαίνει αφού υπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού σε αυτό ώστε να έχουμε τις καθαρές τιμές, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «συνειδητά θέλει να εξαπατήσει τους πολίτες».

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τη σύγκριση των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη ΔΕΘ με αυτές το 2003 από τον Κώστα Σημίτη, και τα εκλογικά αποτελέσματα στη συνέχεια, είπε ότι γίνεται σύγκριση διαφορετικών μεγεθών. Υπάρχει φθορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι άλλη η Ελλάδα του 2003 άλλη του 2025. Τα «λεφτόδεντρα» κυβέρνησαν τον τόπο είπε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Μέχρι το 2015 δεν είχε δει ο κόσμος τους μαθητευόμενους μάγους να κυβερνάνε. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί το πώς θα δώσει τα χρήματα».