Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: «Δεν είναι κυβερνητική θέση» – «Δεν φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη»

Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας εξαπέλυσε τη Δευτέρα (14.09.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «κοπτοραπτική», «διαστρέβλωση» και προβολή της «μισής αλήθειας».

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου, ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση για το επίδομα ανεργίας αποτελεί προσωπική του θέση, δεν συνιστά κυβερνητική πολιτική και δεν περιλαμβάνεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της πρότασής του, υποστηρίζοντας ότι δεν μίλησε για κατάργηση της στήριξης των ανέργων, αλλά για μετατροπή, έπειτα από ένα χρονικό διάστημα, του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας.

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«Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Εξέφρασα μία καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό», ανέφερε.

«Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι από τη δημόσια συζήτηση απομονώθηκε μόνο ένα μέρος της τοποθέτησής του, με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για όσα πραγματικά πρότεινε.

«Είπα, πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία», εξήγησε.

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Απέρριψε, μάλιστα, τις ερμηνείες σύμφωνα με τις οποίες η πρότασή του οδηγεί σε εγκατάλειψη των ανέργων από το κράτος, κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση».

«Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας και δεν είπα να πετάμε κανέναν», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι και σε προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε αναφερθεί στην ανάγκη ειδικής προστασίας συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων, μεταξύ των οποίων οι άνεργες μητέρες και οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες.

«Πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Μαρινάκης έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην προσωπική πρόταση που διατύπωσε.

«Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε του δικαιώματος των πολιτικών προσώπων να καταθέτουν προτάσεις στον δημόσιο διάλογο, ακόμη και όταν αυτές δεν αποτελούν επίσημη κυβερνητική πολιτική.

«Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε σ’ αυτή τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε διάλογο», είπε.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόθεση στον κυβερνητικό σχεδιασμό, διαμηνύοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του.

«Θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, να συμμετέχουμε στον διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς οι οποίοι πετάνε λάσπη», σημείωσε.

Για τα 12 ναυτικά μίλια: «Μονομερές δικαίωμα της χώρας»

Σαφές μήνυμα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο η χώρα ουδέποτε έχει απεμπολήσει.

«Να ξεκαθαρίσω -για ακόμα μία φορά- ότι συνιστά μονομερές δικαίωμα. Με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί από τη χώρα θα ασκηθεί», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η θέση αυτή έχει διατυπωθεί επανειλημμένως τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τον υπουργό Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε, ούτε το έχει πει ποτέ κανένας, ότι θα το απεμπολήσουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με τις προηγούμενες έγκειται στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατέγραψε επισήμως έναντι της Τουρκίας το συγκεκριμένο δικαίωμά της.

«Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα», σημείωσε, για να προσθέσει: «Η πολιτική στο τέλος της ημέρας γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Μαρινάκης για το πρόγραμμα Τσίπρα: «Από τα 7,5 δισ. της τετραετίας πήγαν στα 30 δισ.»

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εστιάζοντας στη διαφορά μεταξύ όσων, όπως υποστήριξε, παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος και όσων ανέφερε στη συνέχεια ο τομεάρχης Οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

«Πείτε μου εσείς, πώς γίνεται σε ένα κόμμα μέσα σε λίγες ημέρες να υπάρχει κοστολόγηση από τον πρόεδρό του 7,5 δισ. και από τον τομεάρχη Οικονομικών η κοστολόγηση αυτή, που ήταν 7,5 δισ. κατά τον πρόεδρό του για την τετραετία, να μετατρέπεται σε κοστολόγηση 7,5 δισ. για τον χρόνο;», διερωτήθηκε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική αποτίμηση δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει στα 13 δισ. ευρώ ετησίως.

«Εμείς την ίδια κοστολόγηση έχουμε. 13 δισ. τον χρόνο. Εκείνοι άλλαξαν τη δική τους κοστολόγηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι από τα 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία η πλευρά Τσίπρα οδηγήθηκε ουσιαστικά στα «7,5 επί τέσσερα, 30 δισ.».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι το ζήτημα της κοστολόγησης δεν αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, αλλά κρίσιμο στοιχείο της αξιοπιστίας κάθε οικονομικού προγράμματος.

«Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε.

Και πρόσθεσε ότι κάθε κυβερνητική ή αντιπολιτευτική εξαγγελία πρέπει να συνοδεύεται από σαφή προσδιορισμό του κόστους της, «γιατί είναι πολύ πιθανό να γυρίσουμε πάλι στα χρόνια που δεν θέλουμε να επιστρέψουμε».

Για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: «Εδώ μιλάμε για ένα θαύμα»

Στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη βρέθηκε και η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, σε κόστος περίπου 4 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας.

«Θαύμα. Εδώ μιλάμε για ένα θαύμα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επικαλέστηκε τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη, 13ο μισθό και μείωση του ΦΠΑ, αμφισβητώντας ότι το συνολικό κόστος τους μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 4 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Για τη μείωση του ΦΠΑ, μάλιστα, σχολίασε ότι πρόκειται για «απροσδιόριστη μείωση», καθώς, όπως είπε, δεν έχει διευκρινιστεί ούτε σε ποια προϊόντα θα εφαρμοστεί ούτε το ύψος της.

«Είναι στο περίπου. Ο καθένας… “γράψε ό,τι θες δίπλα”», ανέφερε, για να προσθέσει: «Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα».

Για συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: «Η συζήτηση είναι ανεδαφική»

Ο Παύλος Μαρινάκης έκλεισε ακόμη περισσότερο την πόρτα στα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Όπως ανέφερε, ένα ΠΑΣΟΚ «με τη σοβαρότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια» θα ήταν το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει συνομιλία. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η σημερινή πολιτική στάση του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη καθιστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μη ρεαλιστικό.

«Η στάση, η θέση και οι απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη καθιστούν αυτή τη συζήτηση ανεδαφική», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε και στην απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κατά μιας συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η κυβερνητική πρόταση της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία.

«Η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική. Δηλαδή, μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», είπε, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει: «Δεν θα αποφασίσουμε όμως εμείς. Οι πολίτες αποφασίζουν. Μόνο ο ελληνικός λαός αποφασίζει στο τέλος για το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση».

Κασιδιάρης: «Δεν υπάρχει σκέψη για νέα νομοθετική παρέμβαση»

Για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο συμμετοχής πολιτικού σχηματισμού που συνδέεται μαζί του στις εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει νέα νομοθετική παρέμβαση.

«Δεν υπάρχει σκέψη για κάποια περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί, υποστηρίζοντας ότι έχει διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο για κόμματα των οποίων ο πραγματικός ή «κρυπτόμενος» αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

«Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές», τόνισε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η εφαρμογή του πλαισίου και η κρίση επί της συμμετοχής οποιουδήποτε κόμματος δεν αποτελούν αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

«Το ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τον οποιονδήποτε υποψήφιο, το οποιοδήποτε υποψήφιο κόμμα, αυτές είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, της Δικαιοσύνης και όχι δικές μας», υπογράμμισε.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τι συνέβη θα το βρει η Δικαιοσύνη»

Ερωτηθείς, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για τους ελέγχους σε κλινικές και ιατρεία, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε αρχικά τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του τραγουδιστή.

«Το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε ευρύτερα της κυβέρνησης να το βρει. Θα το βρει η Δικαιοσύνη. Διεξάγεται έρευνα και τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι υπάρχει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και πως, όταν αυτό δεν εφαρμόζεται, πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ παρέπεμψε στους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει προαναγγείλει νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

«Ειδικά σε θέματα υγείας, το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και οι έλεγχοι ακόμη αυστηρότεροι», σημείωσε.

Καστελλόριζο, εξωδικαστικός και κοινωνικές παρεμβάσεις

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε αρχικά στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο και στο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τη στήριξη του ακριτικού νησιού. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους λειτουργούς, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αντίστοιχο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής για τα νοικοκυριά, καθώς και ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στο μήνυμα του πρωθυπουργού για «ένα μέλλον ειρήνης», με κλειστή την πόρτα σε αναθεωρητικές βλέψεις και προσήλωση στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις πλησιάζουν πλέον τις 70.000 και αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ, ενώ το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων διαμορφώνεται στο 71%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας, μέσω της δυνατότητας ρευστοποίησης δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Υπενθύμισε ακόμη ότι στον μηχανισμό μπορούν πλέον να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ, με έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 προς τις τράπεζες.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στον έναν χρόνο 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, κατά τον οποίο καταγράφηκαν περισσότερες από 2,28 εκατ. νυχτερινές μετακινήσεις, καθώς και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί 670 σχολεία σε δύο χρόνια. Τέλος, παρουσίασε τις νέες παρεμβάσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ, οι οποίες προβλέπουν αύξηση του εισοδηματικού ορίου στις 37.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους τρίτεκνους και αύξηση κατά 10% της αξίας του voucher.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το ακριτικό νησί, εξήγγειλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει:

· Θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελλόριζο. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μία πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

· Καθιέρωση ενός ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μια μόνο προϋπόθεση για τη χορήγησή του συνιστά: η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελλόριζο. Διευκρινίζεται πως στους μόνιμους κατοίκους, που ήδη διαμένουν στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

· Ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του 2027 προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελλόριζο, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη.

Παράλληλα, θα ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα υποδομών του νησιού, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, η HELLENiQ ENERGY θα αναλάβει -ως δωρεά προς το νησί- την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάζουμε, δωρεάν στο Καστελλόριζο τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους λιμενικούς και τους δημόσιους λειτουργούς.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Καστελλόριζο αποτελεί έναν εμβληματικό τόπο, για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

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Αγγίζουν τις 70.000 οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Μόνο τον περασμένο Αύγουστο, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364, παρά το γεγονός ότι, λόγω εποχικότητας, τον συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται, εκ του νόμου, οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Στο μεταξύ, από την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται, για πρώτη φορά, το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, μέσω της ρευστοποίησης τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται, ήδη, οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

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Έναν χρόνο συμπλήρωσε η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο. Το μέτρο έχει διευκολύνει τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές του επιβατικού κοινού.

Από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι επικυρώσεις έφτασαν ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα.

«Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό, με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών, για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών» δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας πως η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους.

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Μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη σε διάστημα δύο ετών. Οι φετινές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος, αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Πέρυσι, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο κατασκευής 17 νέων, σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Τέσσερα εξ’ αυτών έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί και μάλιστα το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε, σήμερα, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

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Η προσχολική φροντίδα αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν την

οικογενειακή ζωή με την εργασία. Γι’ αυτό και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις, για να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες. Με αυτά τα δεδομένα:

1. αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά,

2. ⁠καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους (πέρυσι είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση για τους πολύτεκνους) και

3. ⁠αυξάνεται η αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10%.

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια προσχολική φροντίδα πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.