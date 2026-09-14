ΕΛΑΣ: Δεύτερη δύναμη με ανοιχτό λογαριασμό – Αγώνας για την εδραίωση της κυβερνητικής αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα

Η δημοσκοπική άνοδος της ΕΛΑΣ ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα στη μάχη της Κεντροαριστεράς, αλλά η σύγχυση μεταξύ 7,5, 30 και 40 δισ. ευρώ μετατρέπει την κοστολόγηση του προγράμματος στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία αξιοπιστίας του νέου κόμματος

Η ΕΛΑΣ ολοκληρώνει την εβδομάδα με ένα σημαντικό πολιτικό κέρδος και έναν δύσκολο λογαριασμό. Η νέα δημοσκόπηση της Prorata επιβεβαιώνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω του το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, όμως, η σύγκρουση με την κυβέρνηση για το πραγματικό κόστος του οικονομικού του προγράμματος απειλεί να μετατρέψει το ισχυρότερο όπλο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης -την εικόνα μιας έτοιμης κυβερνητικής εναλλακτικής- στο πιο ευάλωτο σημείο της.

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Παγιώνεται στη δεύτερη θέση

Στη δημοσκόπηση της Prorata, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή, η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 16,5% στην πρόθεση ψήφου, ενισχυμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9%.

Η απόσταση των εννέα μονάδων από τη ΝΔ παραμένει μεγάλη. Εξίσου καθαρή, ωστόσο, είναι πλέον και η απόσταση των 7,5 μονάδων που χωρίζει την ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για εύρημα που ενισχύει τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίσει το νέο κόμμα ως τον βασικό φορέα της αντιπολιτευτικής εναλλαγής και όχι απλώς ως ακόμη έναν σχηματισμό στον κατακερματισμένο προοδευτικό χώρο.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τα ποιοτικά ευρήματα της πρόσφατης GPO. Παρότι στη συγκεκριμένη μέτρηση η ΕΛΑΣ βρισκόταν χαμηλότερα, στο 13,5% στην πρόθεση και στο 16% στην εκτίμηση ψήφου, κατέγραφε την υψηλότερη εμπιστοσύνη των πολιτών σε δύο προνομιακά για την αντιπολίτευση πεδία. Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

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Το πρόβλημα για την ΕΛΑΣ βρίσκεται στην κυβερνητική αξιοπιστία. Μόλις το 20,4% των ερωτηθέντων στην GPO χαρακτήριζε κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ακριβώς το πεδίο επέλεξε να χτυπήσει η κυβέρνηση.

Από τα 7,5 στα 30 δισ.

Ο τελευταίος γύρος της αντιπαράθεσης άνοιξε μετά τις τηλεοπτικές δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο κ. Κουτεντάκης περιέγραψε τα 7,5 δισ. ευρώ ως ετήσια δαπάνη και όχι ως συνολικό δημοσιονομικό κόστος της τετραετίας.

Με βάση αυτή την ερμηνεία, το Μέγαρο Μαξίμου ανέβασε τον λογαριασμό στα 30 δισ. ευρώ για τέσσερα χρόνια και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρουσίασε μια παραπλανητική εικόνα για το κόστος των δεσμεύσεών του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πολιτική εξαπάτηση», υποστηρίζοντας ότι ο τομεάρχης Οικονομικών «άδειασε» την ηγεσία του κόμματός του.

Για την ΕΛΑΣ. η διαφορά δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Αγγίζει τον πυρήνα του πολιτικού της σχεδίου: την προσπάθεια να πείσει ότι έχει διδαχθεί από την περίοδο του 2015 και ότι επιστρέφει με συγκεκριμένο, εφαρμόσιμο και δημοσιονομικά ασφαλές πρόγραμμα.

Ο λογαριασμός που αλλάζει

Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να επιστρέψει την πίεση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι από κυβερνητικά στελέχη έχουν ακουστεί τρεις διαφορετικές εκτιμήσεις για το ίδιο πρόγραμμα με 18, 13 και, πιο πρόσφατα, 40 δισ. ευρώ.

Η πλευρά Τσίπρα κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι προσθέτει ανόμοια οικονομικά μεγέθη με άμεσες κρατικές δαπάνες, απώλειες φορολογικών εσόδων, δάνεια, πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια που προβλέπεται να κινητοποιηθούν μέσω μόχλευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο η ΕΛΑΣ παρουσιάζει ως χρηματοδοτικό εργαλείο με δυνατότητα κινητοποίησης 12 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με την Αμαλίας η κινητοποίηση αυτών των κεφαλαίων δεν μπορεί να υπολογίζεται σαν να επρόκειτο για ισόποση πρωτογενή δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απάντηση έχει πολιτική βάση, δεν εξαλείφει όμως τη σύγχυση. Όσο δεν παρουσιάζεται ένας ενιαίος πίνακας με το κόστος κάθε μέτρου ανά έτος και ανά πηγή χρηματοδότησης, η συζήτηση θα συνεχίσει να διεξάγεται με ανταγωνιστικά δισεκατομμύρια και όχι με συγκρίσιμα στοιχεία.

Το χαρτί του ανεξάρτητου ελέγχου

Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η δέσμευση της ΕΛΑΣ να καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η κίνηση σχεδιάστηκε ως θεσμική απάντηση στην κυβερνητική κριτική και ταυτόχρονα ως πρόκληση προς τη ΝΔ να υποβάλει στον ίδιο έλεγχο τις δικές της δεσμεύσεις.

Μετά τη νέα αντιπαράθεση, όμως, ο ανεξάρτητος έλεγχος δεν αποτελεί μόνο επικοινωνιακό όπλο για τον Αλέξη Τσίπρα. Μετατρέπεται σε αναγκαίο τεστ για την αξιοπιστία του προγράμματός του.

Εάν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επιβεβαιώσει τη βασική αρχιτεκτονική της κοστολόγησης, η ΕΛΑΣ θα αποκτήσει ένα ισχυρό πολιτικό επιχείρημα απέναντι στην κυβέρνηση. Εάν εντοπίσει κενά ή υποεκτιμημένες δαπάνες, το κόμμα θα κληθεί είτε να αναθεωρήσει δημόσια τις προτάσεις του είτε να υποστεί το κόστος μιας νέας συζήτησης περί ανέφικτων υποσχέσεων.

Η πίεση μεταφέρεται στο ΠΑΣΟΚ

Η δημοσκοπική άνοδος της ΕΛΑΣ μεταβάλλει παράλληλα τις ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαχωρίσει το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς το ανταγωνιστή και όχι αντίπαλο. Έχει επίσης αφήσει ανοιχτή την πόρτα μιας προγραμματικής συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΛΑΣ θα έχει κερδίσει τις εκλογές και θα διαθέτει την πρώτη διερευνητική εντολή.

Η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τον ρόλο του δυνητικού συμπληρώματος και κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Η στρατηγική αυτή έχει σαφή στόχο: να αποτρέψει την παγίωση της αντίληψης ότι η αναμέτρηση για την εξουσία διεξάγεται πλέον αποκλειστικά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ.

Οι αριθμοί, ωστόσο, αυξάνουν την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ. Αν η απόσταση των δύο κομμάτων διατηρηθεί, η συζήτηση για τις προοδευτικές συνεργασίες θα διεξάγεται όλο και περισσότερο με αφετηρία την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Πυρά και από τα αριστερά

Η ΕΛΑΣ δεν πιέζεται μόνο από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρώην πρόεδρό του ότι έχει μετακινηθεί δεξιότερα, επειδή αποδέχεται το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο και αποφεύγει δεσμεύσεις όπως η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης.

Η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική από διαφορετική αφετηρία, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή την «Πατριωτική Εισφορά» 1% στη μεγάλη περιουσία και υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό σχέδιο της ΕΛΑΣ δεν συγκρούεται αποφασιστικά με τις ανισότητες.

Η διπλή αυτή πίεση αποτυπώνει το βασικό δίλημμα του νέου κόμματος καθώς πρέπει να διευρυνθεί προς το Κέντρο για να διεκδικήσει την κυβέρνηση, χωρίς να αποκοπεί από το αριστερό ακροατήριο που αποτελεί την πολιτική και ιστορική βάση του Αλέξη Τσίπρα.

Η πρώτη δοκιμασία ενηλικίωσης

Η ΕΛΑΣ έχει κερδίσει την πρώτη μάχη απέναντι στους υπόλοιπους σχηματισμούς της αντιπολίτευσης. Σε διάστημα λίγων μηνών κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κατέστησε τον Αλέξη Τσίπρα ξανά κεντρικό παίκτη του πολιτικού συστήματος.

Δεν έχει κερδίσει, όμως, τη μάχη της κυβερνητικής αξιοπιστίας. Η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σημαντική, ενώ ένα μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την κοστολόγηση και την εφαρμοσιμότητα των εξαγγελιών της.

Η επόμενη ημέρα θα κριθεί λιγότερο στις μεγάλες ομιλίες και περισσότερο στους αναλυτικούς πίνακες. Η ΕΛΑΣ καλείται να εξηγήσει τι κοστίζει κάθε μέτρο, πότε εφαρμόζεται, από πού χρηματοδοτείται και τι θα αλλάξει εάν η ανάπτυξη ή τα δημόσια έσοδα κινηθούν χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία ενηλικίωσης του νέου κόμματος. Η δεύτερη θέση τού εξασφαλίζει τον ρόλο της αξιωματικής εναλλακτικής. Δεν του εξασφαλίζει ακόμη την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να πληρώσει τον λογαριασμό.