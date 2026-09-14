Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: «Συγγνώμη στην οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο»

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ένα νέο πλαίσιο που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης
Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
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Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και να πει συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.

«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα κενά του συστήματος που αναδείχθηκαν με αφορμή την υπόθεση. «Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας έγιναν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία στην Νίκαια. Παράλληλα την ίδια ώρα οι κατηγορούμενοι γιατροί βρέθηκαν στην Ευελπίδων για να απολογηθούν.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενημέρωσε ότι ο κ. Γεωργιάδης θα ανακοινώσει νέο πλαίσιο τις επόμενες μέρες.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ένα νέο πλαίσιο που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, Ειδικά σε θέματα υγείας το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και οι έλεγχοι ακόμα αυστηρότεροι», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, συνεχίζεται.

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