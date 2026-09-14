Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η επόμενη μέρα μετά τη ΔΕΘ – Η νέα καμπάνια και οι δημοσκοπήσεις

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, παρουσίαζαν τον απολογισμό του διημέρου ως «σαρωτικό» και πάντως «έτοιμο να κυβερνήσει την χώρα»
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
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Απολύτως ικανοποιημένοι είναι στην Χαριλάου Τρικούπη από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, οπότε και παρουσίασε αναλυτικά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του και έδωσε απαντήσεις σε όλα τα πολιτικά ζητήματα, αλλά και στην κριτική που του ασκείται και στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που του έγιναν επί του κυβερνητικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ.

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, παρουσίαζαν τον απολογισμό του διημέρου ως «σαρωτικό» και πάντως «έτοιμο να κυβερνήσει την χώρα», ενώ άλλοι, λιγότερο ενθουσιώδεις, του αναγνώριζαν ότι δεν έκανε κάποιο λάθος που θα μπορούσε να κοστίσει στην παράταξη και πως υπήρξε αν μη τι άλλο έτοιμος να απαντήσει σε οτιδήποτε, μη αφήνοντας οποιαδήποτε εκκρεμότητα και οποιαδήποτε σκιά, προκειμένου να δώσει το δικαίωμα να του γυρίσει μπούμερανγκ. «Έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, έστειλε καθαρά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, απάντησε για τις συνεργασίες και την πρώτη θέση, έδειξε τις προτεραιότητές του και τις διαφορές του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και φάνηκε ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει», έλεγαν αργά χθες το απόγευμα συνεργάτες του, στον απόηχο της μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που διήρκεσε λίγα λεπτά περισσότερο από τρεις ώρες.

«Επόμενη μέρα»

Από σήμερα, πάντως, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε νέα τροχιά, στην οποία πάντως, θα επιδιώξει να εξαργυρώσει το… μπουστάρισμα της ΔΕΘ και της 3ης Σεπτέμβρη. Ειδικότερα, στην «επόμενη μέρα» της ΔΕΘ και με το βλέμμα πάντα στις δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, οπότε και εκτιμούν ότι θα φανεί το αποτέλεσμα ενός 15ημέρου σχεδόν μίας μακράς διαδικασίας διαλόγου με την κοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη του κόμματος «περπάτησαν» τέσσερις περιφέρειες της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, στο ΠΑΣΟΚ αναθεωρούν τα επόμενα βήματά τους. Ήδη τις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες, θα ξεκινήσει νέα καμπάνια του κόμματος στα social media, στα οποία για πρώτη φορά φέτος θα δοθεί τόση σημασία εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη, που μετρά διαφορετικά πια την εμπειρία των τελευταίων ετών και τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Στόχος εξάλλου, πια, είναι να απευθυνθούν και σε νέα κοινά, δεδομένου ότι για τα κάπως μεγαλύτερα, είναι πλέον πεπεισμένοι ότι οι πολίτες είναι σε θέση να καταλάβουν ποιο πρόγραμμα έχει κοινωνικό πρόσημο, ποια πολιτικά πρόσωπα έχουν αξιοπιστία και ποιο κόμμα έχει όραμα για την χώρα, δίνοντας σε όλα αυτά ως απάντηση το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, εκτιμούν ότι πλέον οι πολίτες έχουν όλα τα δείγματα που χρειάζονται για να συγκρίνουν και να καταλήξουν μόνοι τους σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, εννοώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος έχει μόνο προσωπικές φιλοδοξίες να υπηρετήσει, εννοώντας τον Αλέξη Τσίπρα και ποιος έχει το όραμα και την ικανότητα να ανοίξει μία νέα σελίδα για την χώρα, περιγράφοντας έτσι τον Νίκο Ανδρουλάκη.

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