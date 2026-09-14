Το βίντεο Γεωργιάδη με την Γκιλφόιλ από τη Χίο: «Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι»

Στο νοσοκομείο της Χίου μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με την επίσκεψη να έχει ως σημείο αναφοράς τη συμβολή της χιακής ομογένειας στην Αμερική και τις δωρεές που έχουν πραγματοποιηθεί προς το νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο νοσοκομείο, όπου η πρέσβης των ΗΠΑ συνομίλησε με το προσωπικό και ενημερώθηκε για το έργο που έχει γίνει. Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της χιακής ομογένειας των ΗΠΑ με το νοσοκομείο.

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Απευθυνόμενος στην Αμερικανίδα πρέσβη, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την επίσκεψή της μήνυμα προς τους ομογενείς που έχουν στηρίξει το νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Η παρουσία σας ήταν μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, «τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ, που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου, μίλησε με το προσωπικό».

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Γκιλφόιλ: «Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο»

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από την πλευρά της, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε τόσο στην επίσκεψή της στη Χίο όσο και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.

«Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, τρία εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει», ανέφερε.

Η ίδια δεν έκρυψε, παράλληλα, τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της στο νησί, σημειώνοντας: «Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο. Το να έρθω στη Χίο ήταν απίστευτο».

Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κα Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης… pic.twitter.com/Qh2kjMHGwt — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 14, 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνόδευσε το βίντεο από την επίσκεψη με ανάρτηση, στην οποία εξήγησε ότι υποδέχθηκε την Αμερικανίδα πρέσβη στο νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την επίσκεψή του στα Ψαρά.

«Η κυρία Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επίσκεψη, κλείνοντας την ανάρτησή του με αναφορά στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις:

«Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι».