Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία – Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και οικογένειες προτεραιότητα στα μέτρα της ΔΕΘ

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ότι η Ελλάδα θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής δύναμης για το τέλος του πολέμου.

Την ώρα που είναι σε πλήρη το διπλωματικό πόκερ για την εξέλιξη της σύρραξης στην Ουκρανία, η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά την επιθετικότητα της Ρωσίας, έχει ανοίξει τι συζήτηση για το ενδεχόμενο αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα. Μιας δύναμης που ίσως αποτελείται από ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σε αυτές, δεν θα είναι ελληνικές, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025).

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή Online στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση για το ενδεχόμενο να σταλούν ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «Όχι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είναι απόφαση του κάθε κράτους, ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Όπως τις προηγούμενες φορές που κι εγώ, και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαψεύσαμε αντίστοιχες τέτοιες φήμες, επιβεβαιωθήκαμε, έτσι και τώρα διαψεύδουμε κάτι τέτοιο. Ας δούμε πως θα προχωρήσουν οι συζητήσεις και θα απαντήσουμε ξεκάθαρα πως και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο. Το ξαναλέω όμως όχι με στρατιωτικές δυνάμεις».

Για τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι θετικό ότι υπάρχει η όποια κινητικότητα. Πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα εκεχειρία και είναι, επίσης, θετική η βούληση και των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών κρατών να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι μία χώρα, που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν θα βάλει ποτέ νερό στο κρασί της σε ό,τι αφορά στο απαραβίαστο των συνόρων. Έχουν υποκριτική στάση όλοι όσοι εντός των συνόρων ασκούν κριτική για τη στάση της χώρας μας έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, δεν γίνεται να διαχωρίζεις τις εισβολές. Η Ελλάδα έχει υποστεί και έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά τη ρητορική του αναθεωρητισμού, δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει διαφορετική θέση».

«Επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων εκ δεξιών ημών αλλά και εξ αριστερών, που αμφισβητούν τη στάση της χώρας ότι πήρε την ευρωπαϊκή αυτονόητη θέση υπέρ της Ουκρανίας, η εκ του παραθύρου νέα διατύπωση είναι υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεχωρίσουμε τις εισβολές. Δεν μπορεί να καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες “δεν πειράζει, ας κάνουμε τα στραβά μάτια”.

Βλέπω ξαφνικά να αναπτύσσεται η ρητορική ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να υιοθετήσει τη θέση υπέρ της Ουκρανίας. Αυτή η θέση που εμφανίζεται ως πατριωτικά είναι εθνικά επιζήμια. Η Ελλάδα έχει υποστεί τη ρητορική του αναθεωρητισμού και την έχει αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στέκεται απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό και δεν θα μπορούσε να έχει άλλη θέση από αυτή υπέρ του αμυνόμενου».

«Καλό είναι να μην προτρέχουμε, καλό είναι να σεβόμαστε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτήν τη στιγμή έχουν μεγάλη αγωνία να σώσουν το σπίτι και τη ζωή τους. Υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν ή και χάθηκαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν κάποιοι αλά καρτ ευαίσθητοι. Νομίζω για κάθε άνθρωπο η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε είναι ένα παιδί στην Ουκρανία είτε στην Παλαιστίνη είτε ένας όμηρος στο Ισραήλ», σημείωσε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης.

«Πρέπει να δούμε τη φορολογική κλίμακα ενόψει ΔΕΘ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Όπως είπε, αυτό που έχει κλειδώσει για την ώρα είναι πως το βασικό οικονομικό πακέτο θα κυμανθεί στο 1,5 δισ. ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών. Τα υπόλοιπα, είναι ι υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων θετικών ανακοινώσεων τους επόμενους μήνες, εφόσον η οικονομία πάει καλά.

«Σίγουρα όσο βλέπουμε τον προϋπολογισμό να πηγαίνει καλύτερα, όπως έγινε και πέρσι, θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, το έχει αποδείξει κι άλλες φορές ο πρωθυπουργός. Μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο εφόσον τα οικονομικά αποδίδουν. Όμως κρατάμε το 1,5 δισ. για την προσεχή ΔΕΘ και μακάρι στη συνέχεια ενόψει του νέου οικονομικού έτους να έχουμε κι άλλα», είπε.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων. Τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης και επιβεβαίωσε ότι αλλαγές στους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι στο τραπέζι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά και όσοι νοικιάζουν σπίτι χρειάζονται ενίσχυση, τονίζοντας πως «ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων» επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για όλους όσοι επιβαρύνονται ακόμη με την προσωπική διαφορά.

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το κατά πόσον ισχύουν σενάρια περί επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι μία τέτοια παρέμβαση θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ και προέκρινε μέτρα με πιο οριζόντια λογική. Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξετάζονται μέτρα που θα ρίχνουν περισσότερα σπίτια στην αγορά αλλά και αντίστοιχα υπέρ όλων όσοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως ελέγχονται 5.200 ΑΦΜ κατόπιν κυβερνητικών πρωτοβουλιών, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

«Νομίζω το πιο σημαντικό που περιμένει ο κόσμος είναι να υπάρξουν αποτελέσματα και να παρθούν χρήματα πίσω. Δεν θέλω να υποκαταστήσω τον ρόλο των Αρχών, αλλά θα σας πω από την ενημέρωση που έχω ότι δεν αργούν οι μέρες όπου θα έχουμε τις πρώτες πολύ σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από αυτούς που πήραν περισσότερα. Όλοι αυτοί ελέγχονται, φαίνεται ότι κάποιοι εξ αυτών πήραν παραπάνω από όσα δικαιούνταν».

Το κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε τα εξής: «Υπάρχει προσπάθεια από κάποιους να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα. Επί της θητείας του η χώρα περιήλθε σε διεθνή ανυποληψία και σε περιβάλλον οικονομικής απομόνωσης, η κυβέρνησή του ήταν η χειρότερη περίοδος για τους θεσμούς με δύο υπουργούς του αμετάκλητα καταδικασθέντες, η κυβέρνηση του ήταν η χαρά κάθε εμπρηστή, κάθε βιαστή και κάθε εγκληματία εξαιτίας των αλλαγών, που επέφερε στον Ποινικό Κώδικα, συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά και προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής».