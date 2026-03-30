Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης να μην ντρέπεται να μας πει με ποιον θα κυβερνήσει, πραγματικός νικητής του συνεδρίου ο Δούκας

Ευθείες βολές κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η σταθερότητα είναι μονόδρομος για τη χώρα.

Στρέφοντας τα πυρά του στη γραμμή που υιοθέτησε η Χαριλάου Τρικούπη στο συνέδριό της, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ «απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δε θα συγκυβερνήσει». «Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε τα εσωτερικά των κομμάτων, αλλά τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπουν εκείνα μετά από διαδικασίες όπως ένα συνέδριο. Πράγματι λοιπόν εδώ έχουμε ένα συνέδριο που πολιτικά ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει και μάλιστα σε μία πρόσκληση που ουδέποτε έχει σταλεί – πρόσκληση δηλαδή συγκυβέρνησης» σχολίασε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως είπε, «να μη ντρέπεται» και να ξεκαθαρίσει με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. «Το με ποιους είναι σαφές. Πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης με ποιους θα κυβερνήσει, αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβέρνησει – χωρίς να έχει υπάρξει και τέτοιο ζήτημα μέχρι τώρα δεδομένης της θέσης μας για αυτοδυναμία. Να μιλήσει, να μην ντρέπεται, να πει αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας αν κάνει κόμμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 3, 4, 5%, η κ. Κωνσταντοπούλου; Μήπως είναι η άκρα δεξιά την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα;» αναρωτήθηκε.

Σημείωσε επίσης ότι από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν προέκυψε το πώς θα κυβερνήσει. «Έγινε ένα συνέδριο σχεδόν τρεις ημέρες και δεν ακούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για άλλη μια φορά, κοστολογημένο και όχι συνθήματα της δεκαετίας του ‘80 και του ‘90 και παροχολογία σχεδόν του συνόλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας» είπε.

«Πραγματικός νικητής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Δούκας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι ο «πραγματικός νικητής» του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι ο Χάρης Δούκας. «Είναι σαφές ότι η γραμμή του κυρίου Δούκα πέρασε. Γιατί τι είχε πει ο κ. Δούκας; Καλυτέρα ακυβερνησία παράλληλα οποιαδήποτε συγκυβέρνηση. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη για να μην υπάρξουν παρεξηγήσει. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Αυτό όμως οι πολίτες θα το αποφασίσουν, σε έναν χρόνο περίπου, το 2027 που θα έχουμε εκλογές» ανέφερε.

«Η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι»

Στη συνέχεια, αντιπαρέβαλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «εμείς διεκδικούμε αυτοδυναμία αλλά αν οι πολίτες αποφασίσουν αντίθετα δηλαδή δεν επικυρώσουν αυτήν την επιδίωξη τη δική μας, δεν αποφασίσουν να έχουμε άλλη μία αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος -όπως έχει πει ο πρωθυπουργός- πρέπει να έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνεις στο ζύγι. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια διαφορετική απόφαση, με την οποία θα πορευθεί, και θεωρώ ότι είναι άλλο ένα επιχείρημα γιατί είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και την ουσιαστική πρόοδο άλλη μια ισχυρή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αργούν – το ξαναλέω θα είναι το 2027».

Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άφιξη του Αγίου Φωτός

Ερωτηθείς για το Άγιο Φως, με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε τη διαβεβαίωση ότι οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα. «Οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες» είπε, προσθέτοντας «Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα».

Τι είπε για τη δίκη των Τεμπών

Σε ερώτηση σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη και τις αντιδράσεις για την αίθουσα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και επανάλαβε ότι δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχων διαστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Σημείωσε δε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η διαδικασία να προχωρήσει κανονικά. «Δεν πρόκειται να γίνει το χατίρι σε όσους δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, με πλήρη σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στους πολίτες. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός εκπροσώπων κομμάτων από την αίθουσα. Στον απόηχο της σκληρής κριτικής που δέχεται ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα Φλωρίδη».

Για τη μείωση του ΕΦΚ

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμύνθηκε των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, τονίζοντας πως «οι μειώσεις που προκύπτουν στην τσέπη των πολιτών είναι μεγαλύτερες από ό,τι θα ήταν αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Τα μέτρα, εξήγησε, σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κατευθυνθούν σε τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Νομοθετημένος στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Βασικός άξονας της εισαγωγικές τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου. Οπως ανέφερε, πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη αύξηση από το 2019, με τη σωρευτική μεταβολή να φθάνει το 41,54%, ενώ, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η παρέμβαση επηρεάζει άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και επιδόματα και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αύξηση συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της απασχόλησης, την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, το νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις και τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Θετική αξιολόγηση για τη χώρα από την Κομισιόν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προκαταρκτικά θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα πληρωμής ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για νέα εκταμίευση πόρων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την πρόοδο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», επισημαίνοντας ότι τα εκπληρωμένα ορόσημα ανέρχονται πλέον σε 204 και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ. Στο ίδιο πεδίο ενέταξε και την έγκριση από την Κομισιόν δράσης του ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, η οποία προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών.

Μείωση θανάτων από τροχαία

Στάθηκε ακόμη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, λέγοντας ότι θεσπίζει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς του συστήματος μεταφορών, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως την ηλεκτροκίνηση και τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Παράλληλα, επικαλέστηκε τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη το 2025, αποδίδοντας την επίδοση αυτή σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει αυστηρότερο ΚΟΚ, εντατικότερους ελέγχους, ψηφιακή εποπτεία και νέες υποδομές.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Παράγουμε στην Ελλάδα» και η έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στην έναρξη, από αύριο (21.03.2026), της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση του ΕΣΠΑ «Παράγουμε στην Ελλάδα», ύψους 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και του εξαγωγικού προσανατολισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα καταγράφει σημαντική βελτίωση στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Κλείνοντας, ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, από 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Είναι αξιοσημείωτο πως από το 2019, η σωρευτική αύξηση διαμορφώνεται σε 41,54% και αντιστοιχεί σε αύξηση 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως. Πρόκειται, επί της ουσίας, για 4,2 έως 5,8 μισθούς παραπάνω.

Υπό αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα κατατάσσεται, πλέον, στην 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει, άμεσα, περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσους λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (δηλαδή: επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και τις τριετίες.

Παράλληλα, έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ, από τα 1.264 ευρώ το 2019.

Αυτή η έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό, συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με:

-τη σημαντική τόνωση της απασχόλησης,

-την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2.000.000 και πλέον εργαζόμενους,

– το νέο ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και

-τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Τη θετική, προκαταρκτική της αξιολόγηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, ύψους 1,18 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αφορούσε, συνολικά, σε 26 ορόσημα και στόχους.

Ειδικότερα, το διπλό αίτημα περιελάμβανε: το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις -για το οποίο εκπληρώθηκαν 22 ορόσημα- και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου, για το οποίο εκπληρώθηκαν 4 ορόσημα, αντιστοίχως.

Με το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος. Υπό αυτές τις εξελίξεις, συνολικά, τα εκπληρωμένα ορόσημα του «Ελλάδα 2.0» ανέρχονται σε 204 και οι εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι υλοποιούνται έργα και μεταρρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του ελληνικού Σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η έγκριση από την Κομισιόν της πρωτοποριακής δράσης του ΕΣΠΑ για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής, προβλέπεται επιδότηση για την ανακαίνιση ιδιωτικών, παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών.

Μέσω αυτού, τίθενται ενιαίοι κανόνες σε κρίσιμους τομείς, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία το 2025, πίσω από την Εσθονία.

Ειδικότερα, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση μόλις 3%.

Η δραστική μείωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, που εφαρμόστηκε από πολλά συνεργαζόμενα υπουργεία και περιλαμβάνει:

– τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

– τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία,

– την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας

– την ενίσχυση ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένων μέτρων, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ,

– παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων, ασφαλέστερων δρόμων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος και

– καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ξεκινάει, αύριο, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ «Παράγουμε στην Ελλάδα», ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και η υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Μεταξύ άλλων καλύπτονται δαπάνες για: επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων, απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας, ανασχεδιασμό προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης, κάλυψη μισθολογικού κόστους, κ.ά.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας, σύμφωνα με τη σχετική, πρόσφατη, έκθεση του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Βάσει των μετρήσεων, η Ελλάδα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης δράσεων.

Η εν λόγω έκθεση αναδεικνύει ως καταλυτική τη συμβολή των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα των πολιτικών που θέσπισαν το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.

Ο πρωθυπουργός προεδρεύει, αυτή την ώρα, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών».