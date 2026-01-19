Μαρινάκης σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Φοβερό να ακούγεται αυτό από γιατρό – Το θέμα είναι λυμένο

Να σχολιάσει τις θέσεις που εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις κλήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις η οποία είπε ότι είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης απάντησε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες και κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Οι δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, σε νέες δηλώσεις της στο OPEN το πρωί της Δευτέρας (19.01.2026), παρουσίασε το νέο της πολιτικό εγχείρημα, περιγράφοντάς το ως «κόμμα χωρίς ταμπέλες, με συγκεκριμένες αξίες και χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα των αμβλώσεων, εκφράζοντας τη δική της προσωπική θέση, η οποία έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό ηθικό ζήτημα» και παράλληλα υπογράμμισε ότι σέβεται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη βούληση της γυναίκας, αφήνοντας τη λύση στη δημόσια διαβούλευση.