Μαρινάκης σε Τσουκαλά: «Αφήστε τα τσιτάτα και πείτε και πείτε μας αν μιλούσε ο Ανδρουλάκης με τον Χατζηδάκη»

Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών που έκανε το πρωί του Σαββάτου (2.5.26) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης σε νεότερη ανακοίνωσή του για τις συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα:

Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι “μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα”».

ΠΑΣΟΚ: «Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά»

«Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παροικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει ότι «σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της ελληνικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για δήθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη για να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής».

«Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει» και αυτό «ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ως προς την ουσία -όπως σημειώνει-, ο κ. Τσουκαλάς ρωτά αν δύο ημέρες μετά η κυβέρνηση θα ενημερώσει γιατί δεν προχώρησε στον διορισμό της κ. Συγγούνα, στο πρόσωπο της οποίας διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5. «Γιατί η κυβέρνηση θέλει να μείνει ακέφαλη και απενεργοποιημένη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;», τονίζει.

Σχολιάζει εν τω μεταξύ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ότι «πολλή αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση» και προσθέτει: «Δικαίως γιατί δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, της υπονόμευσης των θεσμών και της καταβύθισης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών».

Σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ δίνει αγώνα πρωτιάς και όχι οπισθοφυλακών». «Θα το συνηθίσετε και αυτό με τον καιρό», συνεχίζει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, για να υπογραμμίσει: «Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς για εσάς, δεν θα τον επιλέξετε ούτε εσείς, κ. Μαρινάκη, ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του».

«Με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας», αναφέρει καταληκτικά.