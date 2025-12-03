Πολιτική

Μαρινάκης: Το «rebranding» του Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης»
Παύλος Μαρινάκης
Παύλος Μαρινάκης

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα όπως σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του».

Ακόμη τονίζει: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο”, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

