Μαρινέλλα: Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στην σπουδαία ερμηνεύτρια

Κύμα δημόσιας συγκίνησης προκάλεσε είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, με τον πολιτικό κόσμο να αποχαιρετά μία καλλιτέχνιδα που σφράγισε επί δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι.

Παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, στα μηνύματα για τον θάνατος της Μαρινέλλας κοινός τόπος ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια υπήρξε μία μορφή που ξεπέρασε τα στενά όρια της μουσικής σκηνής και εντάχθηκε στη συλλογική μνήμη της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα κορυφαία ερμηνεύτρια που «άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού», υπογραμμίζοντας ότι τίμησε την τέχνη της, σεβάστηκε τους δημιουργούς που την εμπιστεύθηκαν και άγγιξε διαδοχικές γενιές ακροατών.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη «Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού», σημειώνοντας ότι «η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια», με κληρονομιά «τις νότες και το μοναδικό κρύσταλλο της φωνής της».

Ανάλογος ήταν ο τόνος και από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επέλεξε να την αποχαιρετήσει με στίχους και με μια φράση έντονα συμβολική: ότι η Μαρινέλλα «βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα». Στο μήνυμά του, το προσωπικό στοιχείο και η δημόσια αναγνώριση συναντήθηκαν σε έναν αποχαιρετισμό με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Τα κόμματα για τη «μεγάλη κυρία»

Στο ΠΑΣΟΚ, η Νάγια Γρηγοράκου έκανε λόγο για «μια εμβληματική ερμηνεύτρια» και για «μια φωνή που έγινε μνήμη και παρηγοριά», καταλήγοντας με την χαρακτηριστική αναφορά ότι «τα λόγια είναι περιττά».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι η φωνή της «ήταν κομμάτι της ζωής μας», ενώ το ΚΚΕ υπογράμμισε πως οι ερμηνείες της «άφησαν εποχή» και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για νεότερες γενιές καλλιτεχνών.

Μαρινέλλα: Μια φωνή που έγινε συλλογικό βίωμα

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα ως «μεγάλη καλλιτέχνιδα» και «εξέχουσα ερμηνεύτρια της ελληνικής λαϊκής μουσικής», τονίζοντας ότι επί σχεδόν 70 χρόνια κυριάρχησε στο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντας πίσω της «ένα έργο μοναδικό» και ένα «βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα». Στη δήλωσή της στάθηκε ακόμη στη σκηνική της παρουσία, στη συνέπεια και στον επαγγελματισμό της, υπογραμμίζοντας ότι η Μαρινέλλα «έγραψε ιστορία», διευρύνοντας τη γυναικεία παρουσία στην ποιοτική λαϊκή διασκέδαση, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους της.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος μίλησε για «μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού» που θα μείνει στη μνήμη για την ξεχωριστή ερμηνεία της.