«Μάχη» σε δυο μέτωπα για τη ΝΔ: Στο στόχαστρο Τσίπρας και Σαμαράς

Με στόχο τη συσπείρωση αλλά και τον «επαναπατρισμό» όσων «γαλάζιων» ψηφοφόρων απομακρύνθηκαν από τη ΝΔ μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, το Μαξίμου επικεντρώνει τη στρατηγική του προς δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη είναι προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παραμένει ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ, στη δεύτερη θέση. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, που συγκεντρώνουν πρώην ψηφοφόρους της που είναι απογοητευμένοι από το σημερινό ιδεολογικό προφίλ της «γαλάζιας» παράταξης και είναι αντίθετοι με μία σειρά πολιτικών της (μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική, γάμος ομόφυλων ζευγαριών κλπ).

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Αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα

Μαξίμου και Πειραιώς «επενδύουν» στην αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα. Μια ισχυρή γεύση της «γαλάζιας» στρατηγικής υπήρξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη συνέντευξη του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στο in.gr, με κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να εστιάζουν στα πεπραγμένα του την περίοδο που υπήρξε Πρωθυπουργός.

Με αναφορές στην επιβολή φόρων στη μεσαία τάξη και το τρίτο μνημόνιο μέχρι την αλλαγή – «κατά παραγγελία», όπως του προσάπτουν – του Ποινικού Κώδικα ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, και στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για άτυπο «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου, επιχειρούν να καταρρίψουν το αφήγημα του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. περί «ηθικού», και όχι μόνο, «πλεονεκτήματος», σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η ανάδειξη επιλογών του Αλέξη Τσίπρα με αρνητικά χαρακτηριστικά, συσπειρώνει το δεξιό ακροατήριο και επαναφέρει στο «γαλάζιο στρατόπεδο» όσους δεν θα ψήφιζαν τη ΝΔ, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να δουν τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό να επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική σκηνή.

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Παράλληλα, εκτιμούν ότι η ενίσχυση του Αλέξη Τσίπρα «θορυβεί» και το κεντρώο κοινό, στο οποίο επίσης ποντάρει η ΝΔ.

Ο παράγοντας Σαμαράς

Μεγάλη πρόκληση για τη ΝΔ, είναι και ο «επαναπατρισμός» δυσαρεστημένων «γαλάζιων» ψηφοφόρων από κόμματα δεξιότερα της αλλά και ο περιορισμός διαρροών ψηφοφόρων της προς το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς σχεδιάζει να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της με πρόσωπα με έντονα δεξιά χαρακτηριστικά, ενώ δεν είναι καθόλου τυχαίες πολιτικές επιλογές, όπως η αυστηροποίηση του δόγματος για το μεταναστευτικό κ.α..

Η ΝΔ αντιμετωπίζει με ανησυχία τον σχεδιασμό του πρώην προέδρου της και πρώην πρωθυπουργού, για ένα νέο κόμμα, καθώς μια τέτοια κίνηση απειλεί άμεσα τον κεντρικό της στόχο για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Κι αυτό γιατί ο Α. Σαμαράς διατηρεί ισχυρά ερείσματα στους παραδοσιακούς, δεξιούς ψηφοφόρους της παράταξης, ενώ και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια τέτοια πολιτική του κίνηση θα είχε δυναμική.

Με πρόταγμα δε, την ανάγκη σταθερότητας μέσω μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη παρουσιάζοντας την αναμενόμενη κίνηση του Α. Σαμαρά ως «προσωπική στρατηγική που βλάπτει τη χώρα».