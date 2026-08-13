Αλέξης Τσίπρας και ΕΛΑΣ πατούν γκάζι: Όλα πλέον οδηγούν στη Θεσσαλονίκη

Μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα έπεσε στην ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν ότι μαζί της ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος της πολιτικής επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού. Ο επόμενος έχει ήδη συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε, στην ΕΛΑΣ θέλουν να μετατοπίσουν οριστικά τη δημόσια συζήτηση από το ίδιο το εγχείρημα και τα πρόσωπα που το πλαισιώνουν στο ερώτημα εάν μπορεί να αποτελέσει πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ. Αυτό είναι πλέον και το μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα.

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Η δεύτερη θέση που καταγράφει η ΕΛ.Α.Σ. στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δημιουργεί προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχη. Η περίοδος κατά την οποία κάθε δημοσκοπική άνοδος μπορούσε να πιστωθεί στη δυναμική του νέου κόμματος τελειώνει. Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η αξιολόγηση του περιεχομένου της πρότασής του.

Το «στρατηγείο» του Σεπτεμβρίου

Οι μηχανές για το οικονομικό πρόγραμμα δουλεύουν ήδη στο φουλ. Στην τελική επεξεργασία βρίσκονται οι προτάσεις για φορολογία, ακρίβεια, παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνικό κράτος και επενδύσεις, καθώς η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. θέλει η παρουσίαση της 2ας Σεπτεμβρίου να έχει χαρακτηριστικά ολοκληρωμένης κυβερνητικής πρότασης και όχι ενός ακόμη πακέτου εξαγγελιών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο διαφορετικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, ενώ στις 9 του μήνα θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

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Η επιλογή να χωριστούν οι δύο εμφανίσεις μόνο τυχαία δεν είναι. Η πρώτη προορίζεται να αποτελέσει καθαρά προγραμματικό γεγονός, με αριθμούς, κοστολογήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η δεύτερη θα έχει περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα και θα δώσει στον Τσίπρα την ευκαιρία να απαντήσει στην κριτική που θα έχει μεσολαβήσει.

Το στοίχημα της αξιοπιστίας

Στην Αμαλίας γνωρίζουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι η πρώτη πραγματικά απαιτητική δοκιμασία για την ΕΛ.Α.Σ.

Μέχρι σήμερα ο νέος φορέας έχει επωφεληθεί από την αναγνωρισιμότητα Τσίπρα, τη φθορά της κυβέρνησης και τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα καλείται να απαντήσει στο ερώτημα που συνοδεύει κάθε κόμμα το οποίο διεκδικεί εξουσία. Πόσο κοστίζουν όσα υπόσχεται και πώς εφαρμόζονται.

Γι’ αυτό ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κοστολόγηση των παρεμβάσεων και στη συμβατότητά τους με τους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς κανόνες.

Η εμπειρία του 2015 βρίσκεται διαρκώς στο φόντο. Στην ΕΛ.Α.Σ. αντιλαμβάνονται ότι ο Τσίπρας θα επιχειρήσει να εμφανίσει αυτή την εμπειρία ως απόδειξη πολιτικού ρεαλισμού και γνώσης του κρατικού μηχανισμού, όχι ως κεφάλαιο που πρέπει να αποσιωπηθεί.

Στο μικροσκόπιο και τα ψηφοδέλτια

Παράλληλα με το πρόγραμμα προχωρά και η εκλογική προετοιμασία. Με περίπου το 80% των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τσίπρα, να έχει ήδη διαμορφωθεί, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις τελικές επιλογές και κυρίως στην αναλογία παλιών και νέων προσώπων.

Η ηγεσία θέλει να αποφύγει την εικόνα ενός κόμματος που συγκροτείται με «μεταγραφές αεροδρομίου». Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες προσχωρήσεις αναγνωρίσιμων στελεχών μπορεί να υπάρξουν, όμως το βάρος αναμένεται να δοθεί στην κοινωνική και ηλικιακή ανανέωση των ψηφοδελτίων.

Εδώ βρίσκεται και ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχήματα του Τσίπρα. Να αξιοποιήσει στελέχη με κυβερνητική και πολιτική εμπειρία χωρίς η ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει την εικόνα ανασύστασης του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί

Στη σχέση με το ΠΑΣΟΚ η γραμμή που χαράχθηκε τις προηγούμενες ημέρες αναμένεται να διατηρηθεί. Πολιτικός και εκλογικός ανταγωνισμός χωρίς κλείσιμο των γεφυρών. Η ΕΛ.Α.Σ. έχει κάθε λόγο να πιέσει το ΠΑΣΟΚ όσο οι δημοσκοπήσεις την εμφανίζουν μπροστά του. Ταυτόχρονα, όμως, ο Τσίπρας γνωρίζει ότι η στρατηγική μιας μελλοντικής προοδευτικής διακυβέρνησης απαιτεί να παραμείνουν διαθέσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας.

Γι’ αυτό και το βάρος αναμένεται να πέσει όλο και περισσότερο στο ερώτημα της μετεκλογικής στάσης της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στη Ν.Δ. και λιγότερο σε μια προσωπική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Θεσσαλονίκη, μάλιστα, θα αποτελέσει αναπόφευκτα και πεδίο σύγκρισης των οικονομικών προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, την ώρα που ο ανταγωνισμός Τσίπρα – Ανδρουλάκη για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς εντείνεται.

Από το «νέο κόμμα» στον υποψήφιο πρωθυπουργό

Στην πραγματικότητα, ο σχεδιασμός του επόμενου διαστήματος αφορά περισσότερο τον ίδιο τον Τσίπρα παρά την οργανωτική ανάπτυξη της ΕΛ.Α.Σ. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πλέον τοποθετήσει μόνος του τον πήχη πολύ ψηλά, μιλώντας ακόμη και για «δεύτερη κάλπη της ανατροπής». Από τη στιγμή που διατυπώνεται ένας τέτοιος στόχος, η δεύτερη θέση παύει σταδιακά να αποτελεί από μόνη της επιτυχία.

Η πολιτική στρατηγική μέχρι τις εκλογές θα επιχειρήσει επομένως να χτίσει την εικόνα μιας ευθείας αναμέτρησης Μητσοτάκη – Τσίπρα για τη διακυβέρνηση. Για να συμβεί αυτό, όμως, η ΕΛ.Α.Σ. χρειάζεται κάτι περισσότερο από την προσωπική δυναμική του προέδρου της. Χρειάζεται πρόγραμμα που να αντέχει στην αντιπαράθεση, ψηφοδέλτια που να σηματοδοτούν διεύρυνση, οργανωτική παρουσία στην περιφέρεια και κυρίως την πεποίθηση στην κοινωνία ότι αποτελεί κόμμα εξουσίας.

Η Θεσσαλονίκη ως πρώτο μεγάλο τεστ

Η Θεσσαλονίκη είναι πλέον το πρώτο μεγάλο τεστ για τη νέα φάση της ΕΛ.Α.Σ. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Τσίπρας καλείται να βάλει αριθμούς πίσω από τις εξαγγελίες του και να παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο με το οποίο θέλει να διεκδικήσει την κυβέρνηση.

Μία εβδομάδα αργότερα, στη ΔΕΘ, θα έχει απέναντί του τις πρώτες αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και θα κληθεί να απαντήσει στις ενστάσεις για κόστος, εφαρμογή και δημοσιονομικό χώρο.

Στην ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζουν ότι από εκεί και πέρα αλλάζει και το μέτρο σύγκρισης. Όσο ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη μέχρι την πρωτιά, η σύγκριση μεταφέρεται σταδιακά από το ΠΑΣΟΚ στη Ν.Δ. και από τα δημοσκοπικά ποσοστά στην κυβερνητική αξιοπιστία.

Αυτό είναι και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης. Να αρχίσει η ΕΛ.Α.Σ. να μετριέται ως διεκδικητής της κυβέρνησης και όχι απλώς ως ενα ακόμη κόμμα της αντιπολίτευσης.