Πολιτική

Με τη «σφραγίδα» Μητσοτάκη η επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου: Η Meridiam αποκτά τον έλεγχο της GSI

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπογράφονται η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector και η τριμερής σύμβαση με τη Nexans για τις έρευνες βυθού
Ηλεκτρική διασύνδεση
Στιγμιότυπο από εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης (Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά εγχειρήματα της Ανατολικής Μεσογείου επιχειρεί να επαναφέρει σε τροχιά υλοποίησης η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το πολιτικό στίγμα της νέας προσπάθειας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο της Great Sea Interconnector (GSI), εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια του έργου.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή υπογραφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη (05.08.2026), στις 16:30, στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο επιχειρεί να αφήσει πίσω του τις καθυστερήσεις των τελευταίων ετών. Παράλληλα με τη συμφωνία για τη Meridiam, θα υπογραφεί και η σύμβαση μεταξύ ΑΔΜΗΕ, Great Sea Interconnector και Nexans, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την πραγματοποίηση των θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Επενδυτική «ένεση» για το έργο

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Meridiam αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της GSI, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η συμμετοχή ενός μεγάλου ευρωπαϊκού επενδυτικού ομίλου εκτιμάται ότι βελτιώνει την εικόνα του έργου απέναντι στις αγορές και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότησή του.

Η συγκεκριμένη επένδυση είχε βρεθεί αρκετές φορές κοντά στην υλοποίησή της τα προηγούμενα δύο χρόνια, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι διαφορετικές προσεγγίσεις Αθήνας και Λευκωσίας ως προς τη διαχείριση του έργου, είχαν αναστείλει τις σχετικές διαδικασίες.

Το επόμενο τεχνικό βήμα

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία με τη Nexans για την εκτέλεση των ερευνών στον βυθό της θάλασσας. Πρόκειται για μία από τις βασικές τεχνικές προϋποθέσεις πριν από την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου, καθώς τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα καθορίσουν την τελική χάραξη της διαδρομής του.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την επιστροφή του έργου σε φάση ενεργών εργασιών, έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητας.

Το γεωπολιτικό αποτύπωμα

Πέρα από την ενεργειακή του διάσταση, το Great Sea Interconnector διατηρεί έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφοροποίηση των ενεργειακών δικτύων και με την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η είσοδος της Meridiam προσδίδει και γαλλική επενδυτική βαρύτητα στο εγχείρημα, στοιχείο που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή αξιοπιστία του έργου. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση παραμένει η αντιμετώπιση των γεωπολιτικών εμποδίων που είχαν επιβραδύνει την πρόοδό του το προηγούμενο διάστημα, με τις αντιδράσεις της Άγκυρας να εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξή του.

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