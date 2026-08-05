ΣΥΡΙΖΑ: Αλλαγή σκυτάλης στο Ινστιτούτο Πουλαντζά μετά την παραίτηση Ρεπούση – Πρόεδρος ο Βερναρδάκης, διευθυντής ο Κορμάς

Σε αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλαντζά προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση της Μαρίας Ρεπούση από το κόμμα και τα καθοδηγητικά του όργανα. Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης αναλαμβάνει πρόεδρος του φορέα, ενώ ο Παναγιώτης Κορμάς τοποθετείται στη θέση του διευθυντή και διαχειριστή, σε μια αλλαγή σκυτάλης που συνδέεται άμεσα με τη ρήξη ανάμεσα στη Μαρία Ρεπούση και τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη (05.08.2026) ότι το Ινστιτούτο Πουλαντζά περνά σε νέα φάση λειτουργίας, με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη στην προεδρία και τον Παναγιώτη Κορμά στη διεύθυνση, την ίδια ημέρα που η Μαρία Ρεπούση γνωστοποίησε την παραίτησή της. Η χρονική αλληλουχία των εξελίξεων ανέδειξε την πολιτική διάσταση των αλλαγών, καθώς η Μαρία Ρεπούση συνέδεσε ευθέως την αποχώρησή της με την απόφαση αντικατάστασής της από την επιστημονική και διευθυντική ευθύνη του Ινστιτούτου Πουλαντζά.

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Η νέα κατεύθυνση του Ινστιτούτου

Στην ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Ινστιτούτου στην επιστημονική έρευνα, στη θεωρητική επεξεργασία και στον ιδεολογικό προβληματισμό γύρω από τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

Κατά την κομματική ηγεσία, το Ινστιτούτο καλείται να συμβάλει στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της Αριστεράς, με την ευθύνη της νέας προσπάθειας να ανατίθεται σε δύο πρόσωπα με ακαδημαϊκή, επιστημονική και δημόσια διαδρομή.

Το προφίλ του Χριστόφορου Βερναρδάκη

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Εργου, αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπουργός Επικρατείας κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε επίσης βουλευτής από το 2015 έως το 2023 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Πουλαντζά την περίοδο 2004-2014.

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Ποιος είναι ο Παναγιώτης Κορμάς

Ο Παναγιώτης Κορμάς είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτωρ Φιλοσοφίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ, με αντικείμενο τη νευροηθική, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, την τεχνητή νοημοσύνη και την ελεύθερη βούληση. Διαθέτει παράλληλα διοικητική εμπειρία στον χώρο της Υγείας, έχοντας διατελέσει μέλος της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε το 2019 στον ΣΥΡΙΖΑ μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας και στη συνέχεια συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ενώ διετέλεσε γραμματέας του Τμήματος Αναπηρικής Πολιτικής.

Η παραίτηση της Μαρίας Ρεπούση

Η ανακοίνωση για τη νέα διοίκηση ήρθε μετά την επιστολή παραίτησης της Μαρίας Ρεπούση, η οποία γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενη τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας.

Η ιστορικός και πανεπιστημιακός ανέφερε ότι είχε εκφράσει επανειλημμένα τις διαφωνίες της και ότι παρέμενε έως τώρα στο κόμμα κυρίως λόγω της πολιτικής, διευθυντικής και επιστημονικής ευθύνης που είχε αναλάβει στο Ινστιτούτο Πουλαντζά.

Σύμφωνα με την ίδια, το Ινστιτούτο είχε καταγράψει μετά την επανεκκίνησή του, τον Απρίλιο του 2025, μια ιδιαίτερα θετική πορεία, επιδιώκοντας να λειτουργήσει ως χώρος ιδεολογικής, πολιτικής και προγραμματικής συνάντησης της ευρύτερης Αριστεράς.

Η αιχμή περί «κομματικού βραχίονα»

Η κ. Ρεπούση υποστήριξε ότι η αντικατάστασή της αποφασίστηκε χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία και εξέφρασε την ανησυχία ότι η νέα κατεύθυνση μπορεί να μετατρέψει το Ινστιτούτο από έναν χώρο ευρύτερου διαλόγου σε «κομματικό βραχίονα».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι προτίθεται να παραμείνει προσωρινά στο Ινστιτούτο προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί από τα όργανά του. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υφίσταται πλέον λόγος παραμονής της στον ΣΥΡΙΖΑ και στα καθοδηγητικά του όργανα.

Πολιτική αλλαγή σκυτάλης στον φορέα

Οι ταυτόχρονες ανακοινώσεις αποτυπώνουν τη μετάβαση του Ινστιτούτου Πουλαντζά σε ένα περισσότερο συνδεδεμένο με την κομματική στρατηγική μοντέλο λειτουργίας, την ώρα που η αποχώρηση της Μαρίας Ρεπούση προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στις εσωτερικές ανακατατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ.