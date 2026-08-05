Χατζηγιαννάκης της ΕΛΑΣ από Πόρτο Γερμενό: «Η ζημιά από τη φωτιά είναι ανυπολόγιστη»

Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε την Τετάρτη (05.08.2026) κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μετά την επίσκεψη στο Πόρτο Γερμενό, έκανε λόγο για εικόνα εκτεταμένης καταστροφής από τη φωτιά, επισημαίνοντας ότι έχουν καεί πολλά σπίτια και μεγάλες δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

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Όπως ανέφερε, «η ζημιά είναι ανυπολόγιστη», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι για ακόμη μία φορά μια μεγάλη φυσική καταστροφή ανέδειξε την έλλειψη επαρκούς κρατικής προετοιμασίας, με το κόστος να το επωμίζονται οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και συνολικά οι πολίτες.

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν γρήγορες αποφάσεις και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία και την ανασυγκρότηση της περιοχής.