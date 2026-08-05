Πολιτική

Αυγερινός, Μουτσάτσου και ακόμη 20 πρώην στελέχη κατά Καρυστιανού: «Δεν αποχωρήσαμε για καρέκλες», αιχμές για «συγκεντρωτικό μοντέλο»

Σε κοινή ανακοίνωση απορρίπτουν τις κατηγορίες της ηγεσίας, μιλούν για συγκέντρωση εξουσιών σε «περιορισμένο κύκλο προσώπων» και ζητούν διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες
Αυγερινός, Καρυστιανού, Μουτσάτσου
Οι Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Καρυστιανού και Κατερίνα Μουτσάτσου (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η εσωκομματική κρίση στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ανοιχτής πολιτικής σύγκρουσης, καθώς η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, συντονισμένο μέτωπο αμφισβήτησης. Είκοσι δύο πρώην στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου, δημοσιοποίησαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν τις αιτιάσεις της ηγεσίας και υποστηρίζουν ότι η αποχώρησή τους από το κόμμα ήταν «στάση αρχής» και όχι αποτέλεσμα προσωπικών επιδιώξεων.

Η νέα παρέμβαση κλιμακώνει περαιτέρω την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», με τη Μαρία Καρυστιανού να δέχεται πλέον συλλογική αμφισβήτηση από πρώην στενούς συνεργάτες της. Στο κείμενο που συνυπογράφουν ο Θανάσης Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ακόμη 20 πρώην στελέχη, γίνεται λόγος για συγκεντρωτική άσκηση της εξουσίας, απουσία δημοκρατικών διαδικασιών και λειτουργία που, όπως υποστηρίζουν, απομακρύνθηκε από τις ιδρυτικές αρχές του κόμματος.

«Δεν αποχωρήσαμε για καρέκλες»

Οι υπογράφοντες απορρίπτουν ευθέως τους ισχυρισμούς ότι εγκατέλειψαν το κόμμα λόγω προσωπικών φιλοδοξιών ή επειδή δεν τους ανατέθηκαν ρόλοι. «Δεν αποχωρήσαμε επειδή μας έλειψαν οι καρέκλες. Δεν αποχωρήσαμε επειδή δεν μας δόθηκαν αξιώματα. Δεν αποχωρήσαμε επειδή “δεν αντέξαμε”», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η αποχώρησή τους ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή απέναντι σε πρακτικές που θεωρούν ασύμβατες με τις αρχές του κινήματος.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός αυθεντικού κινήματος πολιτών, στο οποίο οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν «από τη βάση προς την κορυφή», με ουσιαστική συμμετοχή των μελών και διαφανείς διαδικασίες.

«Συγκέντρωση εξουσιών σε περιορισμένο κύκλο»

Οι επικριτές της ηγεσίας περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη λειτουργία του κόμματος. Όπως υποστηρίζουν, στην πορεία διαπιστώθηκε «συγκέντρωση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων», ενώ κάνουν λόγο για υποκατάσταση των συλλογικών διαδικασιών από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, με «λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών».

Παράλληλα, απορρίπτουν τη λογική σύμφωνα με την οποία κάθε διαφωνία ταυτίζεται με υπονόμευση του εγχειρήματος. «Η κριτική δεν είναι προδοσία. Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση. Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα», τονίζουν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φράση που αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα της παρέμβασής τους.

«Η Δημοκρατία αρχίζει από τον τρόπο που στελεχώνεται ένας φορέας»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στο ζήτημα της εσωτερικής λειτουργίας του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες επιλογής στελεχών και λήψης αποφάσεων δεν στηρίχθηκαν σε σαφή και θεσμοθετημένα κριτήρια.

«Η Δημοκρατία δεν αρχίζει όταν ολοκληρωθεί η στελέχωση. Αρχίζει από τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνεται ένας δημοκρατικός φορέας», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι ένα πολιτικό εγχείρημα που ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια και γνωστούς κανόνες.

Τα ερωτήματα προς την ηγεσία

Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης, τα πρώην στελέχη απευθύνουν σειρά ερωτημάτων προς την ηγεσία του κόμματος: «Ποιος αποφασίζει; Με ποια διαδικασία; Ποιος ελέγχει ποιον; Πώς συμμετέχει πραγματικά η βάση; Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια; Ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής προσώπων;», ζητώντας απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Η νέα συλλογική παρέμβαση έρχεται μία ημέρα μετά τις δημόσιες αντεγκλήσεις ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και τον Θανάση Αυγερινό, αλλά και τις διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών, επιβεβαιώνοντας ότι η κρίση στο εσωτερικό της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» όχι μόνο δεν εκτονώνεται, αλλά αποκτά ολοένα και πιο μετωπικά χαρακτηριστικά.

Τα 22 πρώην στελέχη που υπογράφουν την ανακοίνωση

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν συνολικά 22 πρώην στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»: ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο Θανάσης Αυγερινός, ο Νίκος Ζαρκαδούλας, η Αγγελική Λενακάκη, ο Αθανάσιος Τζουγανάτος, ο Τάκης Κοτσιόργιος, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης, ο Ηλίας Μιχαλάς, η Κατερίνα Σωτηράκου, ο Κωνσταντίνος Βαμβακάς, ο Μανόλης Σοφούλης, ο Σταύρος Σταυρουλάκης, ο Γιάννης Φρονιμάκης, η Κατερίνα Μουτσάτσου, ο Ιάσων Μπαγκέρης, ο Ιωάννης Λαινάς, η Παναγιώτα Κάπου, ο Γιαννής Γρηγορίου, η Ηρώ Βουρδούμπα, ο Παναγιώτης Παντελάκης, ο Δημήτρης Κλωθάκης και η Μαρία Παιζάκη.

Το χρονικό της ρήξης

Η κοινή ανακοίνωση των 22 πρώην στελεχών έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», το οποίο είχε καταγγείλει «δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας», κάνοντας λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κόμματος. Στις καταγγελίες αυτές ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με σαρκαστική ανάρτηση, γράφοντας ότι «το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας».

Είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις της Κατερίνας Μουτσάτσου, της Μαρίας Ιωαννίδου και του Τάκη Κοτσόργιου από διαφορετικούς τομείς του κινήματος. Η Κατερίνα Μουτσάτσου και η Μαρία Ιωαννίδου κινήθηκαν σε χαμηλότερους τόνους, ενώ ο Τάκης Κοτσόργιος εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά της ηγεσίας, δηλώνοντας ότι δεν αποχωρεί «από το κόμμα, αλλά από μία αυταπάτη» και καταγγέλλοντας ανυπαρξία συλλογικών διαδικασιών και ένα «προσωποπαγές» μοντέλο λειτουργίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
132
124
63
59
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΣΥΡΙΖΑ: Αλλαγή σκυτάλης στο Ινστιτούτο Πουλαντζά μετά την παραίτηση Ρεπούση – Πρόεδρος ο Βερναρδάκης, διευθυντής ο Κορμάς
Η Μαρία Ρεπούση αποχώρησε καταγγέλλοντας κίνδυνο μετατροπής του Ινστιτούτου σε «κομματικό βραχίονα» - Η Κουμουνδούρου ανακοίνωσε άμεσα τη νέα διοίκηση
Οι Χριστόφορος Βερναρδάκης, Μαρία Ρεπούση και Παναγιώτης Κορμάς
Θάνος Πλεύρης: Νέα αυστηρότερη γραμμή στη μεταναστευτική πολιτική με έμφαση στις επιστροφές
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου περιέγραψε το πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση των παράνομων εισόδων, με προτεραιότητα στις ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Μαρία Ρεπούση: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας
Η πανεπιστημιακός και πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς ανακοίνωσε την παραίτησή της από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Πηγή φωτό: EUROKINISSI 20
Νίκος Χαρδαλιάς: «Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική»
Η Περιφέρεια Αττικής καταθέτει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας του εμπρησμού που φέρεται να τελέστηκε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία
Η επόμενη ημέρα της φωτιάς στη Δυτική Αττική
Newsit logo
Newsit logo