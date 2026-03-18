Μετά τα κρακεράκια, ειρωνείες Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη στη Βουλή

«Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Τι απάντησε ο Μάκης Βορίδης
Στιγμιότυπο από την ολομέλεια της Βουλής / φωτογραφία αρχείου / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μπορεί να κυριάρχησε η έντονη αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον περνάει γενεές δεκατέσσερις γιατί έτρωγε κρακεράκια, αλλά υπήρξε και άλλο ένα περιστατικό στο περιστύλιο με πρωταγωνίστρια την ίδια και τον Μάκη Βορίδη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βγήκε στο περιστύλιο της Βουλής για να κάνει δηλώσεις. Εκείνη την ώρα όμως έβγαινε και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στράφηκε προς το μέρος του και είπε με ειρωνεία αναφερόμενη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ:  «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι».

Ο Μάκης Βορίδης χαμογέλασε και απάντησε:  «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς».

