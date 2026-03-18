Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Γεωργιάδη γιατί τον βιντεοσκοπούσε ενώ έτρωγε κρακεράκια

Ακόμα μια επεισοδιακή συνεδρίαση έγινε στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου να βιντεοσκοπεί με το κινητό της τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ενώ έτρωγε ένα κρακεράκι. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του με τον κ. Γεωργιάδη να καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής στην έδρα.

Ήταν η δεύτερη ένταση μέσα σε λίγη ώρα, στην Βουλή που αυτή την φορά οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης. Με το κλίμα βαρύ από την προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία κατά την συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο.

Μετά την επανέναρξη της συνεδρίασης, δεν ανέβηκε στην έδρα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αλλά ο Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς ο οποίο είπε ότι μίλησε με τον κ. Κακλαμάνη και του είπε να ανακοινώσει ότι τα πρακτικά της συζήτησης της Επίκαιρης Ερώτησης μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία θα παραπεμφθούν για αξιολόγηση και τα περαιτέρω στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Εδώ συνέβη κάτι πολύ σοβαρό. Η κα Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό απαγορεύεται στην ολομέλεια. Θα πρέπει να αποβληθεί η κα Κωνσταντοπούλου γιατί το κάνει συστηματικά. Η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται να έχει περισσότερα δικαιώματα από όλους μας».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς λέγοντας: «Είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του κοινοβουλίου ή στο διάλειμμα. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Δεν τιμά κανέναν να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και το προεδρείο θα λάβει μέτρα. Είναι ξεκάθαρο και καταδικαστέο».

Στο βήμα ανέβηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία εστίασε όχι μόνο στα κρακεράκια αλλά επιτέθηκε σε όποιον βρισκόταν στη Βουλή. Είπε: «Ενώ μου δόθηκε ο λόγος μετά από μια αήθη επίθεση από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ προς την Πλεύση Ελευθερίας και εμένα προσωπικά αλλά και του υφυπουργού Εξωτερικών γιατί εκεί έχουμε καταντήσει να έχουμε υφυπουργό Εξωτερικών τον Θεοχάρη της λίστας Λαγκάρντ. Και αφού ανέβηκα στο βήμα άρχισε να φωνασκεί και να σκούζει ο κ. Γεωργιάδης που έχει δυστυχώς την θέση του υπουργού Υγείας και τραμπουκίζει γιατρούς και όποιον τον ενοχλεί και με τον τσαμπουκά και αφού μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια τα οποία επιδεικτικά τοποθέτησε πάνω στο έδρανο και άρχισε να τα τρώει και τα έδωσε στους συνεργάτες του, γιατί έτσι συμπεριφέρεται στους συνεργάτες του, και αφού έγιναν όλα αυτά στην συνέχεια διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση αποτρέποντας αρχηγό κόμματος την μοναδική γυναίκα γιατί είστε κραυγαλέος μισογύνης και έχετε δίπλα σας τον Βαρτζόπουλο ο οποίος μας είπε ότι οι γυναικοκτονίες είναι βιολογικό ζήτημα. Διεκόπη η συνεδρίαση με την αξίωση του Γεωργιάδη να ανέβει στην έδρα ο Πρόεδρος της Βουλής και να του κάνει τα χατήρια. Δεν του την έκανε τη χάρη αλλά του κάνατε μια ημιχάρη εσείς», είπε στον κ. Γεωργαντά, «λέγοντας την άποψή σας».

Και συνέχισε: «Η συνεδρίαση της Βουλής είναι δημόσια και είστε ήδη υπόλογοι για κοπτοραπτική των πρακτικών. Την Παρασκευή τραμπούκιζαν οι βουλευτές σας την κα Γεροβασίλη και αναγκάστηκε να διακόψει. Ακόμα και η ΕΡΤ παρουσίασε ρεπορτάζ με μοντάζ για να φαίνεται ότι κόπηκε η συνεδρίαση στη δική μου ομιλία. Και βεβαίως διαμαρτυρήθηκα επισήμως και στην ΕΡΤ και όπου έπρεπε και στην κοινοβουλευτική ρεπόρτερ γι’ αυτό το ρεπορτάζ αντιστροφής της πραγματικότητας. Εδώ έχουμε έναν εγνωσμένο φασίστα αρνητή του Ολοκαυτώματος, αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου , αρνητή της Γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών και των υποκλοπών και καλλωπιστή της Βιολάντα ο οποίος διακόπτει συνεδρίαση της Βουλής και εμποδίζει αρχηγό να πάρει τον λόγο. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει στην αίθουσα ένας υπουργός και να επιδεικνύει ότι τρώει τα κρακεράκια του. Κάποιοι τρώνε και δεν έχουν χορτάσει από όσα έχουν φάει και θέλουν να τρώνε και στη Βουλή και κρακεράκια», είπε μεταξύ άλλων.

Απαντώντας ο κ. Γεωργαντάς τόνισε: «Καμία κοπτοραπτική πρακτικών δεν γίνεται από τους υπαλλήλους της Βουλής. Όποιος δεν πείθεται μπορεί να δει το υλικό από τις βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις. Δεν είναι προσωπική άποψη ότι δεν επιτρέπονται οι βιντεοσκοπήσεις. Εδώ έχουμε μια οργανωμένη συζήτηση. Δεν είμαστε στον δρόμο. Υπάρχουν 30 Κοινοβουλευτικοί Συντάκτες που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες».

Στο βήμα στη συνέχεια ανέβηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου να φωνάζει: «Χίτλερ, Χίτλερ».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους μου γιατί με έπιασε το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα λίγα κρακεράκια».

Αναφερόμενος στην κα Κωνσταντοπούλου είπε:« Η κυρία αυτή έκανε ξανά το ίδιο με άλλους δυο συναδέλφους και ανέβασε το βίντεο στα social media για να τους συκοφαντήσει. Πολλά μου έχει πει αλλά για την απλήρωτη εργαζόμενή της και τα ψέματα που είπε ενώ ήταν δηλωμένη στην ΕΡΓΑΝΗ και την κατήγγειλε για μπούλινγκ, η λαλιστάτη κα πρόεδρος δεν είχε να πει τίποτα. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της γιατί δεν βγάζεις άκρη. Η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες».