«Μετρημένα βήματα» στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: Η νέος κατώτατος μισθός και οι φωνές για πρόωρες εκλογές

Να επενδύσει στη «θετική ατζέντα» και να παραμείνει πιστή στις δεσμεύσεις της, επιχειρεί η κυβέρνηση, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον και τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις που προκλήθηκαν από διάφορες υποθέσεις όπως η δίκη των Τεμπών, η υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ κα, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως το έργο της συνεχίζεται και οι υποσχέσεις της τηρούνται. Άλλωστε, σκοπός του Μαξίμου είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Σχετικά με την τωρινή αύξηση του μισθού, πάνω από 1 εκατ. πολίτες αναμένεται να πάρουν από την 1η Απριλίου 920 ευρώ μεικτά από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πόσοι επωφελούνται από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία και στο γεγονός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει την περίμετρο όσων επωφελούνται, καθώς οδηγεί σε αναπροσαρμογή των επιδομάτων που σχετίζονται με τον κατώτατο μισθό -όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, γάμου αλλά και εποχικά επιδόματα-. Πέρα από αυτά, επηρεάζει τις υπερωρίες και παράλληλα και τις τριετίες και τα κλιμάκια στο δημόσιο.

Έτσι, ωφελημένοι είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι και μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι αφορά 1,8 εκατ. συμπολίτες μας.

Στόχος ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027

«Η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ τον χρόνο» δήλωσε ο πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι η παρέμβαση στον κατώτατο μισθό προστίθεται και σε άλλες παρεμβάσεις, όπως είναι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε βέβαιος ότι ο στόχος να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 είναι ορατός.

«Και βέβαια, όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, θέλω να θυμίσω τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει το 2023, που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική μας δέσμευση: να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό – θέλω να τονίσω ότι είμαστε ήδη εκεί, και λίγο παραπάνω, για την πλήρη απασχόληση» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο στόχος της μείωσης της ανεργίας

Ταυτόχρονα, βασικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση της ανεργίας, η οποία σήμερα έχει πέσει ήδη κάτω από τον αρχικό στόχο, που ήταν το 8%, και είναι στο 7,7%.

«Το ρεκόρ της ανεργίας στην Ελλάδα είναι 7,4% και πιστεύω ότι το 2027 μπορούμε να το σπάσουμε» δηλώνει στο newsit.gr αρμόδιος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Το «στοίχημα» της ενίσχυσης των εισοδημάτων

Με τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν δυνατά και τις συνέπειες στον πληθωρισμό και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι μία από τις μεγάλες απειλές για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, και φυσικά και για την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση προχωρά με μετρημένα βήματα, και προτεραιότητα της, όπως τονίζουν πηγές της, παραμένει η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

Ο δρόμος βέβαιος προς αυτό τον στόχο δεν είναι καθαρός, αλλά έχει «αγκάθια».

Το οικονομικό επιτελείο κρατά εφεδρείες για την περίπτωση που ο πόλεμος έχει διάρκεια, για να μπορεί να προχωρήσει σε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις για τους πιο ευάλωτους.

Και μπορεί το Μαξίμου να προσδοκά ότι η ΕΕ θα ανάψει το «πράσινο φως» για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής (κάτι που θα επιτρέψει στα κράτη – μέλη να αποκλίνουν προσωρινά από τους δημοσιονομικούς στόχους, χωρίς κυρώσεις, και να ανοίξουν ευρύτερα το «πουγκί» για να στηρίξουν τους πολίτες τους) όμως γνωρίζει ότι οι Βρυξέλλες είναι «βραδυκίνητες» στη λήψη των αποφάσεων.

Πυκνώνουν οι εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές

Δεδομένου δε, ότι ο πόλεμος στο Ιράν, με την επέκταση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες, με πιθανότατο το ενδεχόμενο ανατροπής των κυβερνητικών σχεδιασμών, στο Μαξίμου έχουν πυκνώσει οι εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες.

Το βασικό επιχείρημα όσων προτείνουν εκλογές ακόμη και ως τις αρχές του καλοκαιριού, είναι ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το θετικό δημοσκοπικό μομέντουμ που δημιουργείται για το κυβερνών κόμμα μετά τον πόλεμο, κι ενώ προτάσσεται σταθερά από κυβερνητικά και κομματικά στελέχη το διακύβευμα της πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την οικονομική σταθερότητα της χώρας, εν μέσω αρνητικών γεωπολιτικών συγκυριών.