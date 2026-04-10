Μήνυμα Γκιλφόιλ για τη συνεργασία Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα: «Σε ιστορικά νέο επίπεδο» οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Το μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τη νέα σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα αναπαρήγαγε στα social media ο ομογενής Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της πολιτείας, Τζίμι Πατρώνης, αναδεικνύοντας τη συμφωνία που εντάσσει τη χώρα στο πρόγραμμα State Partnership Program (SPP) της αμερικανικής Εθνοφρουράς.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, η Κιμπερλι Γκιλφόιλ παρουσίασε τη συμφωνία ως βήμα αναβάθμισης των διμερών σχέσεων, τονίζοντας ότι «όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μου ζήτησε να υπηρετήσω ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήταν μεγάλη τιμή για μένα». Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο» που «συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιζόμαστε στο έπακρο ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον και να προβάλλουμε την ειρήνη μέσω της ισχύος».

The United States and Greece are bringing our partnership to a historic new level. I was honored to join Minister of Defense @NikosDendias today in announcing that Greece will be paired with the great State of Florida through the @USNationalGuard State Partnership Program. We are… pic.twitter.com/cubsY9fxBd — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 7, 2026

Στο ίδιο μήνυμα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε με έμφαση ότι «σήμερα, ανεβάζουμε τη συνεργασία μας σε ένα ιστορικό νέο επίπεδο», προσθέτοντας πως έχει την τιμή, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, να ανακοινώνει επισήμως ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με τη Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Ακολούθως, ο Τζίμι Πατρώνης, αναπαράγοντας την τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «η συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο». Όπως ανέφερε, η σύνδεση της Ελλάδας με τη Φλόριντα μέσω του National Guard State Partnership Program ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμβαθύνει την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών στην ελευθερία και τη δημοκρατία.

The United States – Greece partnership is entering a new chapter. Pairing Greece with the great state of Florida through the National Guard State Partnership Program strengthens our readiness and deepens our shared commitment to freedom and democracy.



I commend the leaders… https://t.co/nO7LvMQHuG — Congressman Jimmy Patronis (@PatronisFL) April 8, 2026

Η σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα είχε βρεθεί στο επίκεντρο και της συνάντησης που είχε τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η συζήτηση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Ουάσιγκτον, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία.

Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR.



Στο επίκεντρο η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.



Ζήτησα… pic.twitter.com/5o0tS5i9Iy — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 7, 2026

Το State Partnership Program του Εθνικού Γραφείου της Εθνοφρουράς συνδέει πολιτείες των ΗΠΑ με χώρες-εταίρους και προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως η στρατιωτική εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η διαχείριση κρίσεων και η διαλειτουργικότητα των δυνάμεων.