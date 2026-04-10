Μήνυμα Γκιλφόιλ για τη συνεργασία Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα: «Σε ιστορικά νέο επίπεδο» οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

H συμφωνία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Πηγή φωτογραφίας: video grab / @USAmbassadorGR)

Το μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τη νέα σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα αναπαρήγαγε στα social media ο ομογενής Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της πολιτείας, Τζίμι Πατρώνης, αναδεικνύοντας τη συμφωνία που εντάσσει τη χώρα στο πρόγραμμα State Partnership Program (SPP) της αμερικανικής Εθνοφρουράς.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, η Κιμπερλι Γκιλφόιλ παρουσίασε τη συμφωνία ως βήμα αναβάθμισης των διμερών σχέσεων, τονίζοντας ότι «όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μου ζήτησε να υπηρετήσω ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ήταν μεγάλη τιμή για μένα». Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο» που «συμμερίζεται την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιζόμαστε στο έπακρο ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον και να προβάλλουμε την ειρήνη μέσω της ισχύος».

 

Στο ίδιο μήνυμα, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε με έμφαση ότι «σήμερα, ανεβάζουμε τη συνεργασία μας σε ένα ιστορικό νέο επίπεδο», προσθέτοντας πως έχει την τιμή, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, να ανακοινώνει επισήμως ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με τη Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Ακολούθως, ο Τζίμι Πατρώνης, αναπαράγοντας την τοποθέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαιρέτισε τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι «η συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο». Όπως ανέφερε, η σύνδεση της Ελλάδας με τη Φλόριντα μέσω του National Guard State Partnership Program ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμβαθύνει την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών στην ελευθερία και τη δημοκρατία.

 

Η σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα είχε βρεθεί στο επίκεντρο και της συνάντησης που είχε τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η συζήτηση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Ουάσιγκτον, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία.

Το State Partnership Program του Εθνικού Γραφείου της Εθνοφρουράς συνδέει πολιτείες των ΗΠΑ με χώρες-εταίρους και προβλέπει συνεργασία σε τομείς όπως η στρατιωτική εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η διαχείριση κρίσεων και η διαλειτουργικότητα των δυνάμεων.

