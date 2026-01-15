Πολιτική

Μήνυμα της πρέσβειρας της Γαλλίας από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων»: «Καλές θάλασσες στο πλήρωμα του»

Η Λοράνς Οέρ παρακολούθησε την τελετή υποδοχής του υπερσύγχρονου πολεμικού πλοίου μαζί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας
Μήνυμα της πρέσβειρας της Γαλλίας από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων»: «Καλές θάλασσες στο πλήρωμα του»

Με φόντο το Αιγαίο και φρουρά τιμής έξι πολεμικών πλοίων, το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (15.01.2026) η εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», πρώτης από τις τέσσερις Belharra που θα ενισχύσουν τον ελληνικό στόλο.

«Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα! Ευχόμαστε καλές θάλασσες στο πλήρωμά του, στην υπηρεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», ήταν το μήνυμα της πρέσβεως της Γαλλίας στην Αθήνα, Λοράνς Οέρ, η οποία επέβαινε στη φρεγάτα μαζί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβησαν στον «Κίμωνα» με ελικόπτερο, συνοδευόμενοι από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, βουλευτές και εκπροσώπους του ΠΝ, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
115
90
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το παρασκήνιο της μη διαγραφής του Αντώνη Σαουλίδη από το ΠΑΣΟΚ - Ποιος είναι ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης
Η πορεία του Αντώνη Σαουλίδη στο ΠΑΣΟΚ, η προσκόλληση στον Χάρη Δούκα και η απόφαση Ανδρουλάκη να μην τον συμπεριλάβει σε καμία από τις πολυπληθείς Γραμματείες της ΚΟΕΣ του κόμματος
Ο Αντώνης Σαουλίδης (αριστερά) σε συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
Το στοίχημα της συνάντησης Μητσοτάκη με τους «σκληρούς» των μπλόκων: Το παρασκήνιο, οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και οι όροι
Μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με του αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, που είναι και το επικρατέστερο σενάριο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η Δευτέρα
Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών 11
Newsit logo
Newsit logo