Μήνυμα της πρέσβειρας της Γαλλίας από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων»: «Καλές θάλασσες στο πλήρωμα του»

Με φόντο το Αιγαίο και φρουρά τιμής έξι πολεμικών πλοίων, το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (15.01.2026) η εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», πρώτης από τις τέσσερις Belharra που θα ενισχύσουν τον ελληνικό στόλο.

«Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα! Ευχόμαστε καλές θάλασσες στο πλήρωμά του, στην υπηρεσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», ήταν το μήνυμα της πρέσβεως της Γαλλίας στην Αθήνα, Λοράνς Οέρ, η οποία επέβαινε στη φρεγάτα μαζί με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα! Ευχόμαστε καλές θάλασσες στο πλήρωμα του, στην υπηρεσια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων @NavyGR@Hellenic_MOD @hndgspio pic.twitter.com/GpvRcTUMiO — La France en Grèce (@FranceenGrece) January 15, 2026

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετέβησαν στον «Κίμωνα» με ελικόπτερο, συνοδευόμενοι από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, βουλευτές και εκπροσώπους του ΠΝ, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό για την αμυντική θωράκιση της χώρας.