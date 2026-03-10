Πολιτική

Μητσοτάκης από το Παρίσι: Ώρα η Ελλάδα να διερευνήσει τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας

Ο πρωθυπουργός στην διάσκεψη για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι αναφέρθηκε στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες – Θα συσταθεί διυπυργική επιτροπή
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου: Gonzalo Fuentes / REUTERS)

Το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα η χώρα μας να διερευνήσει «τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας» έστειλε, το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο που πραγματοποιείται στο Παρίσι. 

«Η Ελλάδα δεν είναι μια πυρηνική χώρα, έχουμε εξερευνήσει τη δυνατότητα (…) ωστόσο πάντα ήταν λίγο ακριβή από αυτά που κοιτούσαμε» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση. «Είχαμε πρόσβαση σε λιγνίτη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Σήμερα, πάνω από το μισό προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Έχουμε ενδυναμώσει την ενεργειακή μας ασφάλεια» συμπλήρωσε.

«Βρίσκομαι εδώ γιατί αναγνωρίζω την βασική πραγματικότητα: δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα όσα επιθυμούμε στην Ευρώπη στρατηγική αυτονομία την οικονομική ανταγωνιστικότητα και απεξάρτηση από τον άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια», είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης στρατηγικό λάθος το ότι η Ευρώπη απείχε από την πυρηνική ενέργεια.

 

«Η Ελλάδα γυρνά σελίδα και έχει έρθει η ώρα για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και αν οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να παίξουν ρόλο στο ελληνικό σύστημα ενέργειας. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση επ’ αυτού» επεσήμανε.

«Σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελεί λύση», κατέληξε.

