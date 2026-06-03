Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Δεύτερη η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – Από ποια κόμματα παίρνει τους περισσότερους ψηφοφόρους

Από πού αντλεί ψηφοφόρους το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού - Μητσοτάκης και Τσίπρας οι μόνοι πολιτικοί αρχηγοί που συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό
Αλέξης Τσίπρας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Το πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης, μετά τη δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Καρία Καρυστιανού, καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε από το δελτίο ειδήσεων του Star. 

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6% στη νέα δημοσκόπηση της GPO. Ωστόσο κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου. Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,1% στην εκτίμηση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,4%. Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 10,5%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO αρνητικά συναισθήματα είχε η πλειοψηφία των πολιτών, σε ποσοστό 65,6% για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ενώ αντίστοιχο ποσοστό (62,4%) συγκεντρώνει και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. 

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Πάντως και τα δύο αυτά νέα κόμματα, φαίνεται ότι καταφέρνουν να σηκώσουν τους πολίτες από τον «καναπέ». Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το τι καινούριο φέρνει το κόμμα Τσίπρα, η πλειοψηφία των πολιτών (28,4%) απάντησε κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής. 

Το ίδιο απάντησε η πλειοψηφία (36,5%) και για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.  

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Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η πλειοψηφία απάντησε: Κανένα (29,3%) και ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (15,2%) και το ΠΑΣΟΚ (12,4%).

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Για τις επόμενες εκλογές πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία (69,1%) θέλει να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση. 

Όσο για τον καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, μόνο Μητσοτάκης (26,3%) και Αλέξης Τσίπρας (15,1%) συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά ενώ το 18,7% συγκεντρώνει ο… «Κανένας». 

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Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO η προέλευση των ψηφοφόρων που πήγαν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό (64,9%) από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την «Πλεύση Ελευθερίας» και τη «Νέα Αριστερά». 

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Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, φαίνεται ότι συγκεντρώνει ψηφοφόρους από τη Νίκη και τη Φωνή Λογικής. 

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Στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει ποσοστό 25% η ΝΔ, 13,2% η ΕΛΑΣ, 10,8% το ΠΑΣΟΚ και 9,2% η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού

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Στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνει 28,6% η ΝΔ, 15,1% η ΕΛΑΣ, 12,4% το ΠΑΣΟΚ και 10,5% το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

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Η δημοσκόπηση έγινε το διάστημα μεταξύ 28 Μαϊου και 2 Ιουνίου, με 1200 ανθρώπων από όλη την Ελλάδα.

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