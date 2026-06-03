Πολιτική

«Ψάχνεις νταντά;» – Το βίντεο της Δόμνας Μιχαηλίδου από παιδικό δωμάτιο

Τα πέντε βήματα για την εγγραφή στη νέα πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Δόμνα Μιχαηλίδου
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου / NDP Photo
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Από ένα παιδικό δωμάτιο επέλεξε να ανακοινώσει η Δόμνα Μιχαηλίδου το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους γονείς στις «Νταντάδες της Γειτονιάς». H υπουργός Κοινωνικής Συνοχής παρουσίασε το πρόγραμμα μέσα από μία ευρηματική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη (03.06.2026).

Καθισμένη οκλαδόν μπροστά από μία βρεφική κούνια, η Δόμνα Μιχαηλίδου λέει στην κάμερα «Ψάχνεις νταντά; Σταμάτα να ψάχνεις και μπες στο Ntantades.gov.gr».

Στη συνέχεια η υπουργός εξηγεί με απλό και άμεσο τρόπο τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς για να βρουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί τους.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Domna Michailidou (@domna_michailidou)

 

Η κυρία Μιχαηλίδου παρουσίασε τα βασικά οφέλη και τους στόχους της νέας δράσης με τρόπο απλό και επεξηγηματικό στους γονείς που αναζητούν νταντάδες και εξήγησε βήμα – βήμα πώς θα βρουν τη δική τους.

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