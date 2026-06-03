Η ΕΛΑΣ κλείνει την πόρτα σε συνεργασίες: «Αυτόνομη πορεία και στόχος η πρώτη θέση»

Την αυτόνομη πορεία της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) προς τις εκλογές υπογράμμισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν μπαίνει σε παζάρια συνεργασιών με τα υπάρχοντα κόμματα της Κεντροαριστεράς.

Ο Νίκος Νυφούδης ανέφερε ότι η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή, όπως είπε, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου απέτυχαν να συνεργαστούν, επιμένοντας ότι ο ορίζοντας του νέου φορέα δεν είναι οι συμπράξεις, αλλά η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές.

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Μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026) στο Live News του MEGA, αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά, στα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασιών με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά απέκλεισε. «Η ΕΛΑΣ έχει και χαράζει μια αυτόνομη πορεία για τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

«Όσοι θέλουν να συνταχτούν πρέπει να μην είναι βουλευτές»

Αναφερόμενος στην Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από τη Νέα Αριστερά και από το βουλευτικό αξίωμα, σημείωσε ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα πρέπει να μην είναι βουλευτής. «Όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή, όλοι όσοι θέλουν να συνταχτούν πρέπει να μην είναι βουλευτές», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμμετοχή στην προσπάθεια περνά μέσα από καθαρές πολιτικές επιλογές.

Ο ίδιος άνοιξε, πάντως, την πόρτα συμμετοχής σε στελέχη και πολίτες που θέλουν να συνταχθούν με την ΕΛΑΣ. «Θέλουμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, όλους τους προοδευτικούς πολίτες που θέλουν να συνταχθούν σε έναν κοινό σκοπό», ανέφερε, προσδιορίζοντας ως βασικό στόχο «να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές».

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Ο Νίκος Νυφούδης υποστήριξε ότι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα συντάσσονται πλέον και πρόσωπα που δεν βρίσκονταν δίπλα του το προηγούμενο διάστημα. «Αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη νέα του προσπάθεια», είπε, προαναγγέλλοντας ότι το κόμμα θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα τόσο το πρόγραμμά του όσο και νέα πρόσωπα.

Για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι επεξεργάζεται εδώ και καιρό από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Όπως σημείωσε, όσο μεγαλώνει η ομάδα και εμπλουτίζονται τα στελέχη, το σχέδιο αυτό μετατρέπεται σε «πραγματικό πρόγραμμα, κομματικό και πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας».

«Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μας γεμίζουν με μεγάλη ευθύνη και χαρά»

Για τις πρώτες δημοσκοπήσεις, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος. «Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τις πρώτες εβδομάδες μας γεμίζουν με μεγάλη ευθύνη και χαρά», είπε, σημειώνοντας ότι ο κόσμος περιμένει από την ΕΛΑΣ να ξεδιπλώσει τις πολιτικές της θέσεις.

Κατά τον ίδιο, η επανείσοδος του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αποτυχίας των υπαρχόντων κομμάτων της Κεντροαριστεράς να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν πειστική εναλλακτική πρόταση. «Τρία χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χώρο σε όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να συνεργαστούν. Αυτό δεν έγινε ποτέ», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε κάθε συζήτηση περί συνεργασιών. «Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε γιατί ακριβώς αυτά τα κόμματα απέτυχαν να συνεργαστούν. Πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα μετρηθεί αυτόνομα στις εκλογές.