Μητσοτάκης: Επιδιώκω ήρεμα νερά με την Τουρκία αλλά από θέση ισχύος δίχως εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα – Πρέπει να φύγει το casus belli

«Όσο υπάρχει το τουρκικό casus belli η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα SAFE» είπε χαρακτηριστικά
Κυριάκος Μητσοτάκης
O Κυριάκος Μητσοτάκης / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για θέματα που αφορούν την Τουρκία, όπως η επιθετική της εξωτερική πολιτική, το casus belli αλλά και η διείσδυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών τεχνολογιών και στρατιωτικών εξοπλισμών.

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική είναι δυναμική και προσαρμόζεται στις καταστάσεις που αλλάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας».

Έπειτα πρόσθεσε πως: «Πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο».

Έπειτα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις που μπορεί να προκαλούν αντιδράσεις αλλά ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και απέδειξε ότι ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό, όπως τα θαλάσσια πάρκα, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης».

Σε ερώτηση για την σχέση που έχει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κύριο Ερντογάν να έχω ανοιχτούς διαύλους, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν».

Για την άρση του casus belli που έχει ζητήσει από την Άγκυρα, ο πρωθυπουργός δήλωσε κατηγορηματικά: «Υπάρχει 30 χρόνια – από το 1995 – και αν θέλουμε μια άλλη σχέση με την Τουρκία και να μπούμε στον πυρήνα της».

 

Στο σημείο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να φύγει το casus belli από το τραπέζι και όσο αυτό υπάρχει, η Ελλάδα θα μπλοκάρει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

