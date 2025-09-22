Μητσοτάκης – Ερντογάν: Την Τρίτη στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη η συνάντηση

Την Tρίτη, 23 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης), δηλαδή στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας θα συναντηθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι, Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το διήμερο Τρίτη (23.09.2025) και Τετάρτη (24.09.2025)

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Julius Maada Bio, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan, τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad al-Alimi και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump.

Την Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker.

Στις 12.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed al-Sharaa.

Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.