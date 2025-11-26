Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση

Εκτενή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Μιλώντας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη.

Και νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό-, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας», είπε ο πρωθυπουργός για την ιστορική συμφωνία.

Παράλληλα κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε το όραμά του επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε νούμερο ένα τουριστικό προορισμό στον κόσμο.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ των άλλων…

«Πριν κάποια χρόνια, ο απολογισμός γινόταν 2-3 μήνες νωρίτερα από τον Νοέμβριο, πλέον όμως στην καρδιά του χειμώνα έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και αυτό οφείλεται σε σας καθώς ποτέ δεν είχαμε τα ρεκόρ των τελευταίων ετών.

Θυμάμαι τις απαισιόδοξες προβλέψεις για το 2025 όμως φαίνεται πως τα καταφέρατε καθώς έχουμε αύξηση 9% στις εισπράξεις. Αν θυμηθούμε την πανδημία και το στοίχημα τότε να ανοίξουμε τον τουρισμό, φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για νέα ρεκόρ. Η Ελλάδα αυξάνει την απήχησή της σε τρίτες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία και το αποτύπωμα είναι ισχυρό στην οικονομία.

Μην ξεχνάμε και τις δραστηριότητες που τροφοδοτούνται από τον τουρισμό και βέβαια τις τοπικές κοινωνίες. Η παγίδα είναι να θεωρήσουμε πως η αύξηση έρχεται μόνη της και να επαναπαυτούμε. Ο κύριος λόγος που απαιτείται περισσότερη εγρήγορση είναι ο σκληρότερος ανταγωνισμός και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια σε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και τις καινοτόμες δράσεις. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στη Λευκή Βίβλο το πρώτο 6μηνο του 2026 και μαζί με το πλαίσιο χωροταξίας για τον τουρισμό, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Θα υπάρξει έτσι ορατότητα και θα είναι οδηγός για τους κρατικούς φορείς και τις υποδομές, αναφορικά με την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Για τον λεγόμενο υπερτουρισμό, επειδή πολλοί μας ρωτούν, τα στοιχεία δείχνουν πως απέχουμε από άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Ας έχουμε την αίσθηση ευθύνης χωρίς υπερβολές που θα μας οδηγήσουν να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Πράγματι, υπάρχει κάποια συμφόρηση σε κάποιους προορισμούς και χρειάζεται διάχυση και σε άλλες περιοχές, όπως τον ορεινό. Αυτή θα είναι και η βασική μας στόχευση, καθώς οι κανόνες του τουρισμού αλλάζουν. Επιβάλαμε τέλος κρουαζιέρας σε Μύκονο και Σαντορίνη, είναι η άλλη όψη της προστασίας των ναυαρχίδων μας. Τα έσοδα να κατευθυνθούν στις υποδομές και βέβαια σε τροχιά υλοποίησης είναι η ηλεκτρική διασύνδεση και η αφαλάτωση για τα νησιά μας. Λύσαμε χρόνια προβλήματα, όπως η συλλογή απορριμμάτων. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ευτελειακή απασχόληση, με προγράμματα κατάρτισης.

Στον τουρισμό αποτυπώνεται η βελτίωση του κράτους στη σχέση με τους εργαζόμενους, έτσι αυξάνονται και οι αποδοχές στον τουρισμό. Με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων θέλουμε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο του 80% και ας κρατήσουμε πως για πρώτη φορά είδαμε υπουργό κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται με κοινωνικούς εταίρους και να καταλήγουν σε μια συμφωνία. Η εικόνα αυτή τα λέει όλα για την κυβέρνησή μας.

Στοίχημα μας οι ποιοτικές υπηρεσίες με την ελληνική αυθεντικότητα που μας ξεχωρίζει, μόνο έτσι η αλματώδης ανάπτυξη θα γίνει εγγύηση ευημερίας για όλους τους Έλληνες. Να αξιοποιήσουμεε τα πλεονεκτήματά μας, παράλληλα με την επιχειρηματική τόλμη. Θερμά συγχαρητήρια για όσα έφερε ο τουρισμός στην Ελλάδα το 2025 και σας βεβαιώνω θα είμαι δίπλα σας, γι αυτό και πάντα θα είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους της φιλοξενίας.

Μαζί σας θα έχετε όλους τους θεούς, από τον Ξένιο Δία, τον ταξιδιώτη Οδυσσέα, αλλά δεν θα κάνω καμιά αναφορά στην Ιθάκη, μέχρι τη σοφή Αθηνά και τον Ποσειδώνα. Καιρός να ανοίξουμε τα πανιά του ελληνικού τουρισμού».