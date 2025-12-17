Μητσοτάκης για τα μπλόκα: Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση της κατάστασης

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά και την κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών ξεκίνησε την τοποθέτησή του ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνάντησή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εντός των επομένων ημερών θα έχουμε εκτόνωση στα μπλόκα, ενώ αναφερόμενος στο στεγαστικό είπε ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και αυτό θα ζητήσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Είχα την ευκαιρία και χθες», είπε ο πρωθυπουργός, «να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης στα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον επιστρέψει το χωριό του για τις διακοπές του Χριστουγέννων. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση της κατάστασης».

Για τον προϋπολογισμό και την υπερψήφισή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας των οποίων οι συντάξεις των οποίων θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή θα δουν και τις αυξήσεις για το 2026 όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα δουν ήδη τις πρώτες αυξήσεις και ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο εισόδημα τους. Καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι πολιτικές μας θα δουν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τους. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και το μέρισμα που δίνουμε στην κοινωνία τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αναγνωρίστηκε και από την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup κάτι που πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας».

Τέλος, ο πρωθυπουργός ενόψει και της συμμετοχής του στο τελευταίο ευρωπαϊκό συμβούλιο για το 2025 από σήμερα το απόγευμα με την συνάντηση με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων, εξέφρασε την βούληση της Ελλάδος να σταθεί στο πλευρό των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην διαδρομή τους προς την ευρωπαϊκή ένωση να είναι δεδομένη.

«Ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά, οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας για όλες τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων. Θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Αλλά θα έχουμε και για μία πρώτη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής ένωσης, όπου θα έχω την εύκολη ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες και την διατήρηση των πόρων της εθνικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά να βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση όχι απλά εθνική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι Ευρωπαϊκό- Λάβαμε πρόσθετα μέτρα χθες αλλά είναι σαφές ότι το χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι».