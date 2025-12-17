Πολιτική

Μητσοτάκης για την Ακρινή Κοζάνης: «Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής»

«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / Eurokinissi

Η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραπέμποντας στο παράδειγμα της Ακρινής Κοζάνης, η οποία -όπως ανέφερε- μετατρέπεται σε πρότυπο πράσινο οικισμό.

«Η Ακρινή της Κοζάνης ταξιδεύει από σήμερα στο κέντρο μιας νέας εποχής, καθώς μετατρέπεται σε έναν πρότυπο πράσινο οικισμό. Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση 17,4 εκατομμυρίων, τα δημόσια κτίριά της αναβαθμίζονται ενεργειακά. Ο τόπος αποκτά, παράλληλα, πρότυπα αρδευτικά έργα. Σύγχρονο οδικό δίκτυο. Και, συνολικά, δραστηριότητες συμβατές με το περιβάλλον» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσέθεσε ότι «πρόκειται για εξέλιξη που υπήρξε και προσωπικό μου στοίχημα, πριν από χρόνια, όταν πρωτοεπισκέφτηκα την Ακρινή ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Άκουσα, τότε, τους κατοίκους της να μιλούν για την αβεβαιότητα που βίωναν. Όπως και, αργότερα, για τις αγωνίες που τους ξυπνούσε η προοπτική της απολιγνιτοποίησης».

Στην ανάρτησή του καταλήγει γράφοντας: «Σήμερα, λοιπόν, η Πολιτεία απαντά θετικά στα αιτήματα και στις προσδοκίες τους. Αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική ευθύνη μπορεί να συμβαδίσει με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Και η συλλογική ανάπτυξη να τροφοδοτεί τις ατομικές ευκαιρίες. Είναι μια ελπιδοφόρα αρχή για ολόκληρη την περιοχή».

Πολιτική
