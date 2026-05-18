Ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση Unmute Now – Στο επίκεντρο τα προβλήματα των νέων

Στην εκδήλωση του Unmute Now που διεξάγεται στην Αθήνα δίνει το παρών ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρώην πρωθυπουργό να ακούει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Τα θέμα της εκδήλωσης Unmute Now στην οποία δίνει το παρών ο Αλέξης Τσίπρας αφορά μια σειρά προβλημάτων που απασχολούν τη νέα γενιά και την ελληνική κοινωνία όπως στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι περισσότεροι που συμμετέχουν είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Επίσης φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης.

Ακόμη το παρών δίνουν νέοι που έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τους βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση και άλλοι που προσπαθούν να ανοίξουν τα επαγγελματικά «φτερά τους»