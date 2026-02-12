Μητσοτάκης: Η αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά – Ανάγκη για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βέλγιο η οποία θα εστιάσει σε θέματα ανταγωνιστικότητας.

Φτάνοντας για την σύνοδο κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και υπογράμμισε την ανάγκη για χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού

Η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα να αποβεί τελικά προς όφελος και των επιχειρήσεων και των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη έννοια αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας.

Αν δεν συμβούν αυτά θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν από εδώ και στο εξής.

Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Σήμερα η αγορά ενέργειας στην ΕΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.