Μητσοτάκης: Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική – Η Ελλάδα παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον έστειλε από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

«Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται κι ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής: «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Είναι μια θέση εξάλλου την οποία διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Πρόσθεσε ότι «από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα». Ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Εξωτερικών, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και υπάρχει κι ένα ειδικό σχέδιο μόλις μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ’ όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό, όταν αυτό καταστεί εφικτό όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας.

Η Κύπρος βραχίονας του ελληνισμού

«Η προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο», τόνισε «που αποτελεί τον βραχίονα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ύστερα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F16 Viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε. «Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μ’ έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». «Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μέτρα για οικονομία

Αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες τόνισε ότι τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα εφόσον χρειαστεί να εφαρμόσουν μέτρα. «Εξετάζουμε τα σενάρια – αν απαιτηθεί θα ληφθούν μέτρα για έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων».

Τόνισε επίσης: «Στα αχαρτογράφητα νερά των ανακατατάξεων η πολιτική σταθερότητα της χώρας προϋπόθεση ασφάλειας. Καλώ όλους να αντιληφθούν ότι τα μικρά και τα κομματικά είναι καιρός να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Ας τα σκεφτούν όλα αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες, η εξωτερική πολιτική ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή παράγει μόνο αστάθεια. αλυσιδωτές κρίσεις. Κάτι που δεν το θέλουμε».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού

Επεκτείνουμε την εμβέλεια της Δημοκρατίας – μια μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ουσία του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στους απόδημους και στις εθνικές εκλογές.

Όπως είπε, «δίνεται η ευκαιρία, σε αυτή την αίθουσα να δώσουμε πρώτο δείγμα ευθυνης και εθνικής συστράτευσης στη στάση μας με το νομοσχέδιο για ψήφο αποδήμων. Για αυτό επέμενα να μην αναβληθεί η συζήτηση για να ψηφίσουμε για την επιστολική ψήφο. Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από όπου κατοικούν».

Παραδέχθηκε ότι είναι μια τομή που καθυστέρησε αλλά «αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός ελληνικής επικράτειας».

«Σήμερα θα αποφασίσουμε αν η φωνή ενός συμπατριώτη μας στο εξωτερικό θα έχει το ίδιο βάρος με εκείνη ενός στο εσωτερικό. Δυστυχώς το κράτος μας τιμούσε την διασπορά μόνο στα λόγια και όχι στην πράξη. Αυτό αλλάζει και από τις υποσχέσεις περνάμε στα έργα από αυτή την κυβέρνηση που άνοιξε το δρόμο της συμμετοχής. Δυο είναι οι κομβικές αλλαγές: Η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι να ψηφίζουν επιστολικά και στις εθνικές κάλπες Η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή όχι μέσα από την λίστα επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι αυτούς».

Κλείνοντας είπε: «Η κατεύθυνση αυτή είναι βαθιά δημοκρατική και απαντά στην απόσταση από την πολιτική, στην αδιαφορία και την αποχή. Με τα social media συχνά να αλλοιώνουν την αλήθεια παράγοντας σύγχυση. Εκεί που βλέπω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν μιλώ με συμπολίτες μας εκτός Ελλάδος. Που κρατούν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού. Όλα αυτά συντείνουν στην ανάγκη το νομοσχέδιο να εγκριθεί από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το σωστό απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας να συμφωνούμε στα μείζονα και στα σημαντικά».