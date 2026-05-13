Πολιτική

Τροπολογία για δίκες εξπρές σε υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα

Η ρύθμιση προβλέπει την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών εντός τριών μηνών, μετά την άδεια της Βουλής για την άσκηση δίωξης σε βουλευτές
Ολομέλεια, Βουλή
Στιγμιότυπο από τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Σε διαδικασίες ταχείας εκδίκασης για υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η ρύθμιση προβλέπει ότι, μετά τη χορήγηση άδειας από τη Βουλή, οι σχετικές υποθέσεις θα οδηγούνται σε δίκη εντός τριών μηνών.

Η τροπολογία, όπως έχει γράψει το newsit.gr, προβλέπει διαδικασίες εξπρές ώστε οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να οδηγούνται σε δίκη εντός τριών μηνών. Η ρύθμιση θα ενταχθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια την επόμενη ημέρα.

Ειδικότερα, με την προωθούμενη διάταξη προστίθεται νέο άρθρο στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το άρθρο 32Α, το οποίο αφορά την ανάκριση και εκδίκαση αξιοποίνων πράξεων βουλευτών. Η διαδικασία θα ενεργοποιείται αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί από τη Βουλή η απαιτούμενη άδεια για την άσκηση δίωξης.

Για τα πλημμελήματα, η υπόθεση θα εισάγεται άμεσα στο ακροατήριο με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου και θα προσδιορίζεται προς εκδίκαση το αργότερο εντός τριών μηνών. Για τα κακουργήματα, η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ανακριτή, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του θα ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου σε συμβούλιο.

Στις κακουργηματικές υποθέσεις, η ανάκριση θα πρέπει να περατώνεται σε συντομότερες προθεσμίες από τις συνήθεις, ενώ η εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο θα γίνεται «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα» και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.

Η ρύθμιση παραπέμπει στη διαδικασία του άρθρου 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορά υποθέσεις εξαιρετικής σημασίας και προβλέπει τον ορισμό εφέτη ανακριτή. Παράλληλα, περιορίζει τον χρόνο της ανάκρισης σε σχέση με τις προθεσμίες που προβλέπονται σήμερα από το άρθρο 248 του ΚΠΔ.

