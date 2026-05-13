Αναδίπλωση Αναστασίου μετά τη δήλωση για το «βαμμένο μαλλί» του Τσίπρα: «Ατυχής διατύπωση»

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κλείσει το θέμα, επιμένοντας ωστόσο στις αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού
Αναστασίου και Τσίπρας
Η Βάσια Αναστασίου και ο Αλέξης Τσίπρας (Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI)
Να τα… μαζέψει επιχείρησε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, μετά τη δήλωσή της για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στην οποία είχε αναφέρει πως πρέπει «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί». Με ανάρτησή της στα social media έκανε λόγο για «ατυχή διατύπωση», η οποία, όπως σημείωσε, «δεν με εκφράζει».

Η Βάσια Αναστασίου υπογράμμισε ότι τόσο η ίδια όσο και το ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως η πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και κάθε πολιτικό αντίπαλο πρέπει να γίνεται «με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων». «Θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, πάντως, επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση, σημειώνοντας ότι δεν προχωρεί σε «κανέναν συμψηφισμό», αλλά δεν μπορεί να μη διαπιστώσει πως «δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία» απέναντι σε άλλες πολιτικές επιθέσεις. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον χαρακτηρισμό «Πινοσέτ» για τον Γιώργο Παπανδρέου, στην υπόθεση Novartis και στον Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς και στις αναφορές περί «εκβιαζόμενου» Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών.

Στο ίδιο κείμενο κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «δεν αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε» για τη Φώφη Γεννηματά, κάνοντας λόγο για προσβολή της μνήμης της. «Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό», κατέληξε.

Έλενα Ακρίτα: Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Είχε προηγηθεί η σφοδρή αντίδραση της Έλενας Ακρίτα, η οποία, με ανάρτησή της, χαρακτήρισε τη δήλωση Αναστασίου «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου». Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε δηκτικά: «Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;», ενώ απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ έγραψε: «Ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».

