Υποκλοπές: Αίτημα ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ

Αίτημα για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη αρχειοθέτησή της.

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, Παύλος Πολάκης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζητούν – βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής – ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για τις υποκλοπές, προκειμένου οι δύο αξιωματούχοι να ενημερώσουν τη Βουλή για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αίτημα κατατίθεται «με φόντο τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο κ. Τζαβέλλας, «έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator», οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την απόφαση να μη διερευνηθεί, όπως αναφέρει, «αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator», αλλά και για «τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει και προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατά την οποία φέρεται να είχε αναφέρει: «Για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς».

«Για αυτήν τη συνεννόηση οφείλει να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Δεμίρης», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδέοντας το αίτημα ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ με τα ερωτήματα που, κατά την Κουμουνδούρου, παραμένουν ανοικτά μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.