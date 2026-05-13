Παύλος Μαρινάκης για Ηλιούπολη: Να αποσυρθεί το επίμαχο βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια – Το ΕΣΡ και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα

Την μετάδοση συγκεκριμένου βίντεο από το τραγικό περιστατικό με την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της Τρίτης (12.5.26), στηλιτεύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με δήλωσή του σήμερα Τετάρτη (13.5.25).

Χαρακτηρίζοντας ο Παύλος Μαρινάκης την αναπαραγωγή του βίντεο για το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, «βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη», τονίζει πως «επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του».

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της εκλιπούσης και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της», καταλήγει στη δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.