ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος»

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026), κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση. Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «τοξικό λόγο» και «εχθροπάθεια», συνδέοντας την κυβερνητική στάση με την «πολιτική αποδρομή» της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε αιχμηρά στον Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε «με αδιανόητους συμψηφισμούς» να εξισώσει ποινικά αδικήματα, τα οποία –όπως αναφέρει– ζητεί να διερευνηθούν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με «μια τυπική παράλειψη» που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο Παύλος Μαρινάκης, «εκτός από εκπρόσωπος της “Ομάδας Αλήθειας”», αποκάλυψε πως «την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης». «Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε. Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήρθε μετά τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου τόσο στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και στη στάση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και ποιον θεωρεί πολιτικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «επέλεξε να παίξει σε άλλο γήπεδο», με όρους που, όπως είπε, παρέπεμπαν στον Αλέξη Τσίπρα και στα «κόμματα του λαϊκισμού».

Οι αιχμές Μαρινάκη

Στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στον ρ/σ του ΣΚΑΪ, επιχείρησε να αποσυνδέσει την κυβερνητική στρατηγική από το ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της αντιπολίτευσης. «Αν μπούμε σε αυτή τη λογική προτίμησης, τότε έχουμε χάσει από τώρα το παιχνίδι πριν ξεκινήσει», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ΝΔ δεν κέρδισε τις εκλογές του 2019 και του 2023 απλώς επειδή είχε απέναντί της τον κ. Τσίπρα, αλλά επειδή, όπως είπε, κέρδισε «την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, «ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος», ωστόσο υποστήριξε ότι αυτό δεν καθορίζει την κυβερνητική πορεία. Οπως είπε, το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να πείσει εκ νέου τους πολίτες, με «παραδοτέα» σε ζητήματα ασφάλειας, διαθέσιμου εισοδήματος, δημιουργίας θέσεων εργασίας και εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε άλλο γήπεδο» και να κινηθεί «με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού».

Επίσης, έθεσε ερώτημα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση, με αφορμή δήλωση του στελέχους του κόμματος Κώστα Γλαβίνα ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν θα συναινέσει στην παρούσα Βουλή ώστε αναθεωρητέα άρθρα να συγκεντρώσουν 180 ψήφους. «Ακόμα και με δικές του προτάσεις θα πει όχι;», διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.

Για το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί πως υπάρχει νομικό ζήτημα ή δόλος, αλλά υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση θα είχε αντιδράσει πολύ διαφορετικά αν επρόκειτο για στέλεχος της κυβέρνησης. Παράλληλα, σχολίασε πως «είναι άλλο να ξεχνάς τα ακουστικά σου και άλλο να ξεχνάς να δηλώσεις ένα εκατομμύριο ευρώ».