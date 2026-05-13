Υποκλοπές: ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, μετά την πρόσφατη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Πρώτος σχετικό αίτημα κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το ΚΚΕ, το οποίο ζητεί επίσης να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι δύο αξιωματούχοι για τις υποκλοπές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει το αίτημά του με τα ερωτήματα που, όπως αναφέρει, παραμένουν ανοικτά μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, Παύλος Πολάκης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζητούν ειδική συνεδρίαση, βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου οι δύο αξιωματούχοι να ενημερώσουν για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το αίτημα κατατίθεται «με φόντο τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών». Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι ο κ. Τζαβέλλας, «έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator», οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την απόφαση να μη διερευνηθεί, όπως αναφέρει, «αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator», αλλά και για «τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει και προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατά την οποία φέρεται να είχε αναφέρει: «Για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς».

«Για αυτήν τη συνεννόηση οφείλει να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Δεμίρης», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδέοντας την κλήση του διοικητή της ΕΥΠ με τα ζητήματα που, κατά το κόμμα, δεν απαντήθηκαν.

Η παρέμβαση του ΚΚΕ

Ακολούθως, αίτημα για άμεση σύγκληση της Επιτροπής κατέθεσαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης και Βασίλης Μεταξάς, μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στην επιστολή τους ζητούν την κλήση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του διοικητή της ΕΥΠ για τα θέματα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.

Οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ κάνουν λόγο για «προκλητική απόφαση» του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να «θάψει ακόμα πιο βαθιά την υπόθεση των παρακολουθήσεων – υποκλοπών», παρά, όπως αναφέρουν, τα επιπλέον στοιχεία που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα και την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων εμπλεκομένων.

Παράλληλα, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τέτοιες μεθοδεύσεις», ενώ στρέφει την κριτική του και στο ευρύτερο «νομικό – θεσμικό πλαίσιο» που, όπως αναφέρει, ανάγει σε κανόνα το «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων».







