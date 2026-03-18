Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα – Πρέπει ως Ευρώπη να οικοδομήσουμε «αναχώματα» απέναντι στην κρίση

Συνέντευξη στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεντρώθηκε στη συνέντευξη στη διεθνή συγκυρία, στον ρόλο της Ελλάδας, στον απόδημο ελληνισμό, στις διμερείς σχέσεις με την Αυστραλία και στην επιστολική ψήφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά αναφέρθηκε στην αναβολή της επίσκεψής του στην Αυστραλία λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Η απόφασή μου να αναβάλλω αυτή την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Την είχαμε προγραμματίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Την αντιμετώπιζα προσωπικά, και εγώ και η σύζυγός μου, με πολύ μεγάλη προσμονή. Ήταν, όμως, μία απόφαση ευθύνης. Όπως ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μίας εντονότατης πολεμικής σύρραξης και δυστυχώς θα ήταν αδύνατον να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα, ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις αλλά να συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτονώσουμε αυτή την κρίση. Όμως, θέλω και πάλι μέσα από την ευγενική σας φιλοξενία που μου παρέχετε να απευθυνθώ στον Ελληνισμό της Αυστραλίας, λέγοντάς σας ότι η επίσκεψη αυτή δεν ματαιώνεται, απλά αναβάλλεται και πολύ σύντομα θα επιχειρήσουμε να την επαναπρογραμματίσουμε, σε συνεννόηση και με την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, αλλά και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Για εμένα η Αυστραλία δεν είναι απλά μία χώρα που ζουν Έλληνες, είναι ένα κομμάτι, ένα ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου Ελληνισμού», τόνισε.

Αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο υπογράμμισε πως «θέλουμε ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, ο παγκόσμιος Ελληνισμός, αλλά τώρα απευθύνομαι σε εσάς, να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη μητέρα πατρίδα. Και καλύτερος τρόπος από το να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου, δεν υπάρχει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενόψει της συνόδου κορυφής αύριο (19/03/26) και μεθαύριο (20/03/26) στις Βρυξέλλες ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή αυτής της σύρραξης βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου αποστέλλοντας δύο φρεγάτες, δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών F-16, έτσι ώστε να την προστατεύσουμε από ενδεχόμενες προσβολές είτε από τον Λίβανο είτε από το Ιράν στο έδαφός της.

«Ήταν μια κίνηση με πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Αλλά ήταν και μια κίνηση η οποία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την προστασία ευρωπαϊκού εδάφους το οποίο δέχεται επίθεση. Και χαίρομαι, γιατί βρέθηκα στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο Macron σε μια επίσκεψη με πολύ μεγάλη συμβολική αξία, στηρίζοντας έμπρακτα την Κύπρο», τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας πως επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για το πώς η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος ευθύνης στην άμυνά της, αυτό το οποίο αποκαλούμε «ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – συνέχισε – θα γίνει συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τις επιπτώσεις από την κρίση στον Κόλπο να είναι ήδη ορατές. «Φαντάζομαι ότι τις βλέπετε και εσείς οι ίδιοι στην Αυστραλία. Έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα «αναχώματα» ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα», ανέφερε.

Για τις επιπτώσεις στον τουρισμό ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανησυχία και κάλεσε τους Έλληνες της Αυστραλίας που θέλουν να επισκεφτούν την πατρίδα το καλοκαίρι, να το προγραμματίσουν.

«Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, τις γεωγραφικές αποστάσεις ασφαλείας από την … ζώνη του Περσικού και βέβαια εκτιμώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές, γιατί ξέρω ότι πολλοί Έλληνες Αυστραλίας επιλέγουν να πετάνε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου. Εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς κάποιες δυσκολίες, αλλά εγώ θα προγραμμάτιζα με πολύ μεγάλη άνεση, ένα ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι».

Επανερχόμενος στην επιστολική ψήφο, σημείωσε πως είναι θετικό που πέρασε με 201 ψήφους. «Το λέω αυτό διότι αρκετά κόμματα τελικά δεν στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι κάτι το οποίο ας το λάβουν υπόψη και οι Έλληνες της Αυστραλίας, όταν θα προσέλθουν στην κάλπη, ποιοι πραγματικά στην πράξη στηρίζουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ισότιμα και οι Έλληνες του εξωτερικού-, αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί το μείζον. Και το μείζον είναι ότι θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επιλέξει, καταρχάς, αν θα ψηφίσει επιστολικά ή αν θα πάει, θα δημιουργήσουμε και εκλογικά τμήματα στα κατά τόπους προξενεία. Θεωρώ, όμως, ότι από τη στιγμή που υπάρχει επιλογή της επιστολής ψήφου με την οποία οι Έλληνες του εξωτερικού είναι γενικά εξοικειωμένοι, ότι αυτό θα επιλέξουν οι περισσότεροι. Το κάναμε ήδη, εξάλλου, στις ευρωεκλογές. Είναι μία πολύ σημαντική κατάκτηση για τη χώρα και, θα έλεγα, ένα άλμα πολιτικής ισότητας για τον απόδημο Ελληνισμό. Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν, αν ήθελε κάποιος να ψηφίσει, προ του 2019, θα έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα».

Και πρόσθεσε: «Ελάχιστοι το έκαναν, μόνο αν το συνδύαζαν με την καθιερωμένη τους επίσκεψη στην πατρίδα μας. Τώρα, αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολο. Η βούληση της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, απλά θα γίνει από τις μεθεπόμενες εκλογές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως- έτσι ώστε να υπάρχει και μία δημιουργική άμιλλα, θα έλεγα, μεταξύ του Ελληνισμού της Αυστραλίας, του Ελληνισμού του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν κατέστη εφικτό να γίνει σε αυτή την κάλπη. Οπότε θα υπάρχει, όπως προβλέπει σήμερα η νομοθεσία, υποχρεωτική εκπροσώπηση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στις πρώτες τρεις θέσεις, που για τη Νέα Δημοκρατία είναι εξ’ ορισμού θέσεις εκλόγιμες, ενός εκπροσώπου της ομογένειας. Θα επιλέξουμε εμείς, δηλαδή, εάν ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι από τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης. Εγώ θα προτιμούσα η επιλογή αυτή να είναι η επιλογή των ίδιων των πολιτών, αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Αλλά ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι, όσοι είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με πολύ μεγάλη άνεση, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί, θα λάβετε το σχετικό υλικό της επιστολικής ψήφου, θα το ταχυδρομήσετε χωρίς κόστος και θα συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο στην εκλογική διαδικασία», τόνισε.

«Η αντιπολίτευση αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να αποδομεί την κυβέρνηση σε οτιδήποτε κάνει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της σχολής, πάντα ψάχνω για ευρύτερες συναινέσεις», πρόσθεσε.

«Η στρατηγική μας για τον οικουμενικό Ελληνισμό δεν εξαντλείται μόνο στο αυτονόητο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με όρους ισοτιμίας. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Ειδικά για την Αυστραλία, θέλω να τονίσω ότι η πρόθεσή μου ήταν, όταν θα ερχόμουν, αλλά μπορώ να σας το πω, να ανακοινώσω ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, μία χρόνια εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση θα την ανακοινώσουμε με το που θα είναι έτοιμη, όμως πρακτικά έχει συμφωνηθεί. Έχουμε μία μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απώτερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

«Για εμάς η ενίσχυση του παγκόσμιου Ελληνισμού περνάει και μέσα από την απόκτηση ιθαγένειας», λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικές τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Αυστραλίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόθεση της Ελλάδας να απαγορεύσει την πρόσβαση των παιδιών στα social media κινούμενη σε αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτή της Αυστραλίας, ενώ τόνισε πως υπάρχουν και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για κεφάλαια από την Αυστραλία να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Κάνοντας μια εκτίμηση για το πότε τελικά θα είναι εφικτό να πραγματοποιήσει την επίσκεψη που τώρα αναβλήθηκε στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός είπε ότι ενδεχομένως να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι.

«Λυπάμαι που δεν θα συμμετέχω στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι κι όταν έρθω η ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας θα μεριμνήσει έτσι ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να έρθω σε επικοινωνία μαζί της και να βιώσω για ακόμα μία φορά τον απαράμιλλο δυναμισμό της», υπογράμμισε.