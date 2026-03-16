Μητσοτάκης: Η Ελλάδα λιμάνι ομαλότητας και πολιτικής σταθερότητας – Η ΕΕ να λάβει στοχευμένα μέτρα

«Όπως όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες ήρθε η ώρα να σταθούμε κοντά στην ενεργοβόρα βιομηχανία»
Κυριάκος Μητσοτάκης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI)

Για τις ενέργειες που θα προβεί η χώρα μας στο θέμα της ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «η εκδήλωση γίνεται σε ένα εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον καθώς η σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα επιτείνεται και επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αλλά και το κόστος ενέργειας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις μεταφορές και την επενδυτική ψυχολογία».

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» είπε πως «η Ελλάδα έχει καταφέρει κάτι το οποίο πριν μερικά χρόνια φάνταζε δύσκολο να είναι ένα λιμάνι ομαλότητας και πολιτικής σταθερότητας. 

Η Ελλάδα αποκτά νέα εργαλεία άμυνας απέναντι στις δυσκολίες δημιουργώντας σημαντικά αναπτυξιακά αντίβαρα. Όπως όλα αυτά τα χρόνια στηρίξαμε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες ήρθε η ώρα να σταθούμε κοντά στην ενεργοβόρα βιομηχανία».

Ακόμη ανέφερε ότι «μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν έχουμε καταλήξει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το υπουργείο τις επόμενες 15 ημέρες. Είναι μια δύσκολη εποχή με τις τιμές ενέργειες να παίρνουν την ανηφόρα και αυτό θα απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Πρέπει η ΕΕ να είναι προετοιμασμένη η κρίση αυτή να κρατήσει περισσότερο. Να αφομοιώσουμε τα μαθήματα ενεργειακής κρίσης του 2022 και εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα για να μπορούμε να στηρίξουμε και επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας. 

Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ήταν απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας με προσωρινό χαρακτήρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα παρατείνουμε πέραν του 3μηνου.  

Στις σημερινές συνθήκες χρειάζεται ταχύτητα και προβλεψιμότητα. Έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Δεν έχουμε περιθώριο να χανόμαστε σε λαβύρινθους και αδιέξοδα. Δεν επιτρέπονται ούτε ασάφειες ούτε αδράνειες».
Ακόμη ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «θέλω οι επιχειρηματίες στη χώρα μας και ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να αισθάνονται ασφάλεια, προβλεψιμότητα και σταθερότητα για να υλοποιούν τα επιχειρηματικά του σχέδια. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα τινάξουν ένα business plan στον αέρα.

Μεγάλη αξία έχει και η οριστικοποίηση του χωροταξικού σχεδίου για την βιομηχανία και είναι ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην Άνοιξη λαμβάνοντας υπόψιν και τις προτάσεις των φορέων που εμπλέκονται άμεσα για να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτή την παγκόσμια τρικυμία η Ελλάδα απαντά με την άγκυρα της σιγουριάς που της εξασφαλίζουν η θεσμική σοβαρότητα αλλά και η εσωτερική σταθερότητα. Και με κινητήριο δύναμη την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο μέσω των επενδύσεων.

Είναι ένα στοίχημα κατ’ εξοχήν πολιτικό είναι όμως και ένα στοίχημα επίκαιρο το οποίο πολιτεία και επιχειρηματική κοινότητα θα το κερδίσουμε».

